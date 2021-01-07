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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

喬州選舉確定 道指收創新高

記者張大仁／綜合報導

道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。

道指上漲437.80點或1.44%收3萬829.40點，創新高紀錄，盤中一度上漲逾600點，創下盤中歷史新高。史坦普500指數上漲21.28點或0.57%至3748.14點，也創下盤中紀錄。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌78.17點或0.61%收1萬2740.79點。

CBOE波動率指數在尾盤走升，因為在國會開會確認選舉人團票數並宣布拜登為選舉獲勝者後，抗議者衝進國會大廈。盡管如此，道指和史指仍然堅挺，而通常被視為安全交易的美國國債走低。

10年期美國國債殖利率自3月以來首次升破1%。指標利率收1.03%。殖利率與價格成反比。摩根大通(JPMorgan Chase)和美國商銀(Bank of America)分別上漲4.65%和6.23%，這是因為更高的利率有助獲利。

根據《NBC》報導，民主黨的沃諾克（Raphael Warnock）預計將在喬治亞州參議員複選中擊敗現任共和黨籍羅夫勒(Kelly Loeffler)。在另一席參議員選舉中，民主黨的奧薩夫(Jon Ossoff)也可望擊敗共和黨籍參議員普度(David Perdue)。

高盛預計，如果民主黨居參議院多數，近期內可望推出另一項高達6000億元的大型紓困方案。

指數 利率 美國

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