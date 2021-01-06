沙國同意石油減產 能源股漲4.5%

由於交易員押注全球經濟強勁復甦，股票收漲，收復前一交易日的部分跌幅。

道瓊工業平均指數 收高167.71點或0.55%報3萬391.60點。史坦普500指數上漲26.21點或0.71%至3726.86點。那斯達克綜合指數上漲120.51點或0.95%至1萬2818.96點。

波音在道指成分股中表現最好，上漲4.4%。在沙烏地阿拉伯同意在2月和3月自願減產後，能源股上漲4.5%，是12月4日以來最大單日漲幅。雪佛龍上漲2.7%。美國 石油期貨問訊上漲4.9%，自2月來首次短暫站上每桶50元。

供應管理協會(ISM)表示，12月製造業指數從11月的57.5升至60.7，高於接受「道瓊」(Dow Jones)調查的經濟學者預計的57。

傳統上被視為全球經濟領先指標的銅貨漲逾2%，達近8年最高水平。

投資 人還關注將決定共和黨能否繼續控制參議院的喬治亞州關鍵選舉。許多人擔心如果民主黨獲得參議院控制權，稅率上升和更激進的政策可能會對股市造成壓力。但這樣的選舉結果也可能會為更大更快的支出方案創造機會。

與此同時，全球性新冠病例案件上升以及新的封鎖限制繼續讓投資人退縮。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，全球已確認超過8500萬例新冠病例，其中美國就有2080萬例。