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沙國同意石油減產 能源股漲4.5%

記者張大仁／綜合報導

由於交易員押注全球經濟強勁復甦，股票收漲，收復前一交易日的部分跌幅。

道瓊工業平均指數收高167.71點或0.55%報3萬391.60點。史坦普500指數上漲26.21點或0.71%至3726.86點。那斯達克綜合指數上漲120.51點或0.95%至1萬2818.96點。

波音在道指成分股中表現最好，上漲4.4%。在沙烏地阿拉伯同意在2月和3月自願減產後，能源股上漲4.5%，是12月4日以來最大單日漲幅。雪佛龍上漲2.7%。美國石油期貨問訊上漲4.9%，自2月來首次短暫站上每桶50元。

供應管理協會(ISM)表示，12月製造業指數從11月的57.5升至60.7，高於接受「道瓊」(Dow Jones)調查的經濟學者預計的57。

傳統上被視為全球經濟領先指標的銅貨漲逾2%，達近8年最高水平。

投資人還關注將決定共和黨能否繼續控制參議院的喬治亞州關鍵選舉。許多人擔心如果民主黨獲得參議院控制權，稅率上升和更激進的政策可能會對股市造成壓力。但這樣的選舉結果也可能會為更大更快的支出方案創造機會。

與此同時，全球性新冠病例案件上升以及新的封鎖限制繼續讓投資人退縮。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，全球已確認超過8500萬例新冠病例，其中美國就有2080萬例。

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