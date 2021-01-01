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喬州選舉結果 牽動下周股市

記者張大仁／綜合報導

股市在2020年強漲作收，但在新的一年到來之際，可能會面臨其第一個重大挑戰。

2020年選舉的最終結果將於5日公布，喬治亞州選民將決定哪個政黨會控制參議院。

總統當選人拜登(Joe Biden)入主白宮和民主黨控制眾議院，華爾街對這種結果感到滿意：因為在共和黨主控參議院情況下，拜登和民主黨員無法提高稅收和推出更積極政策。

人們普遍預計，喬治亞州參議員的複選，現任共和黨參議員中一人或兩人都能連任。但是民主黨的民調十分接近，如果勝出，兩個政黨各有50個席位，副總統當選人賀錦麗握有決定性的一票。

Raymond James華府政策分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「對拜登總統來說，喬治亞州是未來兩年最重要的事情。」「這將決定立法議程，以及得到參議院的確認。」

他說，結果可能需要幾天才能確定，這增加了股市的不確定性。根據RBC的投資人調查，有88%的人預期共和黨人維持參院控制權，而多數人則認為這對股市有利。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「股市往往行動快於言語。如果民主黨贏得這兩席，肯定會做出反應。」如果共和黨現任議員勝出，可能會出現紓解性行情。

民主黨 共和黨 拜登

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