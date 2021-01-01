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原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 連2減

勞工部表示，截至12月26日當周初請失業金人數下降1.9萬至78.7萬，連兩周下跌，優於預期的82.8萬。前周首次申領總額上調3000人至80.6萬。截至12月16日連續申領總數減少10.3萬人至521.9萬。整體申請補助人數下降80萬至1960萬人。首申4周移動平均值上升1萬7750人至83萬6750人，顯示新冠疫情仍讓勞動市場承壓。

年終新生兒 Ally Bank給紅包

即使2020年最後一天出生嬰兒，也能讓父母獲得一筆小小的金融獎勵。Ally Bank將向2020年12月31日當日午夜前出生的所有嬰兒發放250元的託管網路儲蓄帳戶。該行發言人在聲明中說：「這是我們以正面姿態結束2020年的方式。」

全球原油價格 去年跌逾20%

全球原油價格12月31日上漲，但在2020年動盪交易中下跌逾20%，因應對新冠病毒而採取的封鎖措施抑制了經濟活動，重挫燃料需求。布蘭特原油下跌49分或1%至每桶51.14元。美國西德州中質原油(WTI)收高12分或0.25%報每桶48.52美元。布蘭特原油2020年下跌22.5%，WTI下跌21.4%。

金價去年漲24% 10年最佳

金價在2020年最後一個交易日幾乎沒有變化，但全年卻創下10年來最佳表現。現貨黃金持平於每盎司1893.84美元，但全年漲幅超過24%，為2010年以來最高。美國黃金期貨漲0.3%至1898.70元。前所未有的紓困措施和低利率緩解了受到疫情影響的經濟，使被視為對沖通貨膨脹避險工具的黃金受益。

推集會 Vybe Together下架

某支儘管疫情當道仍鼓勵用戶「大膽叛道，一齊狂歡」的App顯然已從網路上下架。根據現已刪除的網站存檔版本顯示，自稱適合「演講會、即興演奏和啤酒會友場合」的Vybe Together是支推動僅限邀請的秘密集會App。 The Verge報導，由已刪除的FAQ頁面顯示，該平台主要是推廣小型聚會，而非大型集會。

蘋果市值 分析師上看3兆

前投行Piper Jaffray長期分析師、科技投資人孟斯特(Gene Munster)預測蘋果市值未來很可能達到3兆元。他曾在1月預測蘋果股價會再上漲50%，讓市值達到2兆元，而蘋果真的在8月實現。他現在預測蘋果股價將達200元，使市值超越3兆元門檻。截至12月31日，蘋果股價為132.69元，市值接近2.3兆元。

蘋果 疫情 股價

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