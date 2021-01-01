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道指史指創新高 那指全年升43%

記者張大仁／綜合報導
疫情是2020年股市最大變數。（Getty Images）
疫情是2020年股市最大變數。（Getty Images）

道瓊工業平均指數和史坦普500指數收創歷史新高，結束近期記憶中股市最動盪的一年。

道指上漲196.92點或0.65%收3萬606.48點。史指上漲24.03點或0.64%收3756.07點。那斯達克指數小漲18.28或0.14%收1萬2888.28點。英特爾上漲2.19%，領漲道指。金融和材料類股上漲1%，推升史指。

每周申領失業救濟金數優於預期。勞工部表示，截至12月26日當周，首次申請失業救濟金人數總計78.7萬，低於接受「道瓊」(Dow Jones)調查的經濟學者預期的82.8萬。

隨著新冠疫情全球蔓延，迫使各國進行封鎖，經濟活動陷入停頓，股市在2020年2月和3月急劇下跌。史指出現史上最快下跌30%的速度。

但是在3月底觸底、聯準會(Fed)採取大規模行動支撐信貸市場後，股市大幅反彈，並在年底前頻創紀錄高點。幾支新冠病毒疫苗的推出和國會通過新的經濟紓困計畫，都是推升股指創紀錄的關鍵。

今年以科技股為主的那指上漲43.6%，而史指和道指分別上漲16.3%和7.3%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「用句陳腔濫調來形容：這是前所未見的。」

這些漲幅創自每日的劇烈波動，讓即使是經驗最豐富的投資人也必須全年始終保持高度注意力。

史指在去年253個交易日中有110次漲跌超過1%，而2019年時只有38天。這110次每日大幅波動包括3月兩次超過9%的反彈以及12月一次下跌12%。

史托佛表示，「如果「李伯大夢」(Rip Van Winkle)的主角今天醒來，他會說，『今年真棒；上漲15%。』」「然後他打開他的投資報表，看到史指在第1季下跌20%，然後第2季以相同幅度上漲20%，他會認為系統存在錯誤。他沒錯，就是新冠病毒。」

由於疫情迫使更多人在家工作，2020年科技產業是全年主導行情的產業，飆升超過42%。與此同時，在越來越多人上網購物的推動下，非必需性消費品今年躍升超過32.1%。亞馬遜股價在2020年飆升76.3%，而Etsy市值翻了4倍。

投資 指數 疫情

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