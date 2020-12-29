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貼近消費者 零售業CEO女力當道

記者張大仁／綜合報導

當11月下旬宣布霍巴特(Lauren Hobart)將於2021年初接任迪克體育用品公司(Dick’s Sporting Goods)CEO一職時，美國企業達到職場包容性的另一個重要里程碑，而且大多是零售業

霍巴特將於2月接替現任迪克CEO史塔克(Ed Stack)，讓「財富」500強女性CEO達到創紀錄的41位。其中10人是零售業。

招聘顧問指出，面向消費者的企業逐漸意識到，它們需要一位了解美國消費者的高階領導，而且大多數家庭作出購買決策的人通常都是女性。

推動職場女權的Catalyst CEO哈里頓(Lorraine Hariton)說：「這絕對是潮流趨勢。」「越來越多企業正在試圖直接回應客戶。」

隨著電商快速發展重塑產業，許多零售商面臨劇變，這也為一些公司提供可以改變現狀並選擇女性CEO的機會。所謂的「玻璃懸崖」不算是新現象，它指的是婦女在危機或低迷時期擔任領導職務。

不過，根據AlixPartners消費產品業務執行董事史蒂芬森(Elizabeth Stephenson)的說法，在任命一些CEO之際，這些企業只是在尋找那些多年來一路晉升具有領導才華的女性。

為積極推動更多女性進入董事會，那斯達克本月初提交一項提案，要求在其證券交易所上市的3000多家企業提高董事會的多元化程度，至少須任命一名女性和一名少數民族或LGBTQ人士出任董事。如果該案獲得SEC批准，新規定將要求在那斯達克交易所上市的所有個股公開披露其多元性統計訊息。

根據Crist Kolder Volatility報告，零售業董事會的女性成員比例最高，為32.8%，高金融業的26.5%和科技業的25.8%。

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