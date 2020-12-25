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平安夜提早休市 交易清淡漲幅小

記者張大仁╱綜合報導

因聖誕節而縮短的本周交易，在交易清淡的平安夜交易中結束，股指小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲70.04點或0.23%至3萬199.87點，而史坦普500指數上漲13.05點或0.35%至3703.06點，那斯達克綜合指數上漲33.62點或0.26%至1萬2804.73點。科技是表現最佳類股，上漲0.8%，而能源則落後。

平安夜交易量低，股市提早在美東時間下午1點收盤。25日休市。

消息指出，中國電商巨頭阿里巴巴成為中國政府新反托辣斯調查目標，股價下跌13.34%。

眾議院共和黨24日阻止民主黨試圖通過直接補助2000元的草案，讓國會通過的新冠病毒紓困方案命運懸而未決。稍早川普總統抨擊這項9000億元法案，指稱其為不適當的「恥辱」，只因它提供600元而非2000元的支票。

由於年底前獲利回吐，史指本周下跌0.2%。道指本周微升0.1%。

那指上漲0.4%，羅素2000指數連升8周，本周上漲1.6%，是2019年2月以來最長連周漲幅。

在其他新聞方面，歐盟和英國24日達成歷史性貿易協議，距英國公投決定退出歐盟已有4年多。

今年僅剩4個交易日，那指可望成為明顯贏家，目前漲幅超過42%。道指和史指分別上漲5.8%和14.6%。

指數 中國 歐盟

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