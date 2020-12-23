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紓困案雖過關 史指連跌3日

記者張大仁／綜合報導

即使國會在長期拉鋸談判後批准了新冠病毒紓困計畫，史坦普500指數連續第3個交易日下跌。

史指下跌7.66點或0.21%收3687.26點。道瓊工業平均指數下跌200.94點或0.64%收3萬15.51點。那斯達克綜合指數上漲65.4點或0.51%收1萬2807.92點，再創新高，主受蘋果股價上漲2.72%的支撐，傳言蘋果將自產電動車 。

在2020年獲利豐厚後，股票投資人可能會開始退場。距今年結束不到2周時間，史指全年上漲逾14%，而道指則上漲逾5%。那指今年來已飆升42.7%，因為交易員在疫情期間堅持看好科技股。

國會領袖在明年9月30日前1.4兆元的政府預算案中附加9000億元的疫情紓困方案。川普總統預計將在離任前幾周簽署成為法律。

由於對新病毒株的擔憂持續存在，與旅遊相關股票再次受到壓力。美國航空和聯合航空分別下跌3.66%和2.41%，而Carnival和皇家加勒比分別下跌5.94%和2.83%，挪威郵輪公司下跌6.86%。

但是，包括世界衛生組織(WTO)在內的許多專家表示，輝瑞和Moderna的新冠病毒疫苗可能會有效抵抗這種新變異病毒株，並且新冠病毒的變異速度要比季節性流感慢。

指數 紓困 疫情

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