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Fed宣示 持續每月購債1200億

記者張大仁／綜合報導
Fed宣示在經濟完全復甦前持續購債。（路透）
Fed宣示在經濟完全復甦前持續購債。（路透）

聯準會(Fed)在今年最後一次例行會議中對其支持經濟的努力進行重要調整，同時調高對未來經濟成長預測值。且一如預期，將基準利率維持在接近零的水平。

Fed在會後聲明指出，將繼續每月至少購買1200億元債券，「直到實現FOMC就業最大化和物價穩定目標方面取得實質性進展為止。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)一致認為：「這些資產購買有助促進平穩的市場運作和寬鬆的金融條件，從而支持讓信貸流向家庭和企業。」但是，FOMC並未表示將延長購買期限。

Fed已承諾，即使失業率降至物價預警水平，除非通貨膨脹率超過其2%的目標才會升息。改變資產購買方式的措辭凸顯出Fed承諾從新冠疫情低迷中復甦的承諾。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在會後新聞發布會上表示：「這些措施將確保貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直到經濟完全復甦。」

市場一直在期待FOMC會推出調整方案，對其資產購買計畫進行調整。自新冠疫情開始以來，Fed一直在購買短期限債券，以保持金融市場的運轉。

鮑爾強調，Fed採行的是「結果論」政策。這意味著，如果實現這些目標的進度緩慢，Fed可能會加快資產購買規模，可能讓資產負債表膨脹至7.3兆元。他說，Fed還將承諾將利率長期維持在接近零的水平。

自上次9月的預測之後，除了改變債券購買計畫的用語外，Fed官員還調高了對經濟的展望。

現在Fed預期2020年國內生產總值(GDP)的成長預期中值為下跌2.4%，而9月時的預期為衰退3.7%。對2021年的預期現在是成長4.2%，較之前預期的4%上升；2022年GDP成長3.2%，也高於之前預測的3%。

FOMC也對失業更為樂觀。預計2020年失業率將維持目前的6.7%，高於9月的7.6%。2021年預測中值將從5.5%降至5%，而接下來的兩年分別為由4.6%降至4.2%和4%降至3.7%。

與會者仍然將2023年前的通膨目標設定在2%，即使2020年和未來2年的預測值分別調升0.1個百分點至1.4%、1.8%和1.9%。

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