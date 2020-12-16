我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

疫苗提振信心 美債殖利率將大升

記者張大仁╱綜合報導

富國證券(Wells Fargo Securities)在其2021年官方展望報告中對債券維持看空立場。

宏觀策略負責人舒馬赫(Michael Schumacher)預計，隨著對抑制新冠病毒的研究陸續出現進展，10年期和30年期美國國債利率將顯著走升。

他說：「說到底，就是疫苗問題。」「隨著疫苗配發快速增加，它將大大提高民眾信心，並將激發更多企業重新開始招聘新職位。更重要的是，屆時決策者應該對殖利率開始回升感到更加安心。」

舒馬赫的看法，正逢華爾街為15日今年聯準會(Fed)最後一次利率會議做好準備之際。

他表示，「我和富國銀行的同事們認為，疫苗配發會持續進行好幾個月，疫情會看起來越來越好，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)和會中成員會說：『這真是太好了。無論10年期殖利率會回升多少，我們都可以面對20、30、40個基點的升幅。」

他的預測與今年年初開始擔憂新冠病毒席捲全球市場時有很大不同。舒馬赫在1月下旬曾預測，新冠病毒的擔憂將誘使更多投資人轉入美國國債市場，因為它是避險天堂，因此會大大降低殖利率。

大約一個月後，在3月9日的隔夜交易中，10年期美國國債殖利率跌至0.318%的歷史新低水平。

現在，舒馬赫的基本假設是：到2021年中期，指標10年期國債殖利率將升至1.15%至1.35%之間。比14日收盤價高出23至50個基點。

舒馬赫說：「如果一切都表現非常完美，無論是在經濟方面或者疫苗方面，那麼殖利率可能會回升至1.50%。」

利率 疫苗 國債

上一則

百度攜手車商 擬自製電動車

下一則

蔣尚義轉戰中芯 台積電董事長劉德音：尊重

延伸閱讀

巴西疫苗接種計畫 醫界批雜亂無章

巴西疫苗接種計畫 醫界批雜亂無章
疫苗提振信心 美債殖利率將大升

疫苗提振信心 美債殖利率將大升
紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種

紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種
戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底