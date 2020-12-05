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新限令 餐飲業首見工作流失

記者張大仁／綜合報導

餐飲業自4月以來首次流失就業職位，原因是應對新冠疫情的新限制措施影響了餐飲場所的銷售。

11月新生新冠病例激增，對總體就業成長造成壓力，就業成長放緩至5月來最低水平。根據勞工部11月非農就業報告，失業率從6.9%降至6.7%。其中飲食場所流失1萬7400分工作，該產業的失業率為13.8%。

但是病例的激增對餐飲業造成特別嚴重的打擊。在夏季重新開放室內用餐並擴大內用容量後，全國各州和市政當局在秋天再度開始對酒吧和餐館實施另一輪限制。

容量減少或完全轉向外帶和外送，代表在廚房內或準備食物所需的勞工人數更少。

以洛杉磯郡為例，無論是在室內還是室外，所有餐廳都不得營業。該州3日表示，如果醫院容量到上限，它可能會重新發布居家命令。德拉瓦州在11月中旬對餐廳實施全新限制，但隨著病例數的持續攀升，於3日發布了居家令。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，全美每天新冠新病例的7日平均數已上升到17萬9400多人，這是歷來最高數字。本周美國住院人數和死於新冠病毒的人數都創下新高記錄。

雖然只要病例數減少，部分消費者可能願意至餐廳用餐，但新病例數激增加上寒冷的天氣，似乎都已重擊顧客流量。追踪餐廳數據的Black Box Intelligence發現，餐飲業的同店客流量在11月下降16.3%。同店銷售額下降10.3%，是8月以來最大跌幅。

儘管失業數據經季節性調整，病例數的增加也適逢速食業結束夏季招聘。麥當勞今年夏天表示在重新開放餐廳時雇用了26萬名員工。

產業專家預計，今年冬天將出現一波全新的餐館關閉和破產浪潮，這將進一步減少餐館工作職位。

就業 勞工部 美國

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