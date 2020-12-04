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疫苗供應量腰斬 史指創高後小跌

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數從盤中新高小幅下跌，因報導指出，由於供應鏈問題，輝瑞公司將延後今年推出新冠病毒疫苗的計畫。

史指在盤中觸及歷史新高後下跌2.29點或0.06%至3666.72點。道瓊工業平均指數上漲85.73點或0.29%至2萬9969.52點，盤中在波音股價大漲推動下曾上漲逾200點。那斯達克綜合指數上漲27.82點或0.23%至1萬2377.18點。

《道瓊》報導，輝瑞公司在發現早期生產的原料不符合其標準後，預期今年能生產的疫苗數量只有原先計畫的一半。

但跌幅相對溫和，因為該報導還指出，輝瑞和BioNtech現在正按計畫在2021年推出13億支疫苗，隨著產量的增加，今年不足的5000萬劑量短缺將得到彌補。消息傳出後，輝瑞股價下跌1.74%。

儘管如此，該消息仍引起投資人的擔憂，認為股市最近大漲可能是對未來12個月推出新冠疫苗過度樂觀。

上周首次申請失業保險金人數總計為71.2萬人，低於接受《道瓊》調查的經濟學者估計的78萬，達到疫情以來新低。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)透過電話討論，尋求達成新冠病毒紓困協議，是2020年大選之後首見。

麥康諾說，他已經看到年底之前達成協議的「希望跡象」，並補充說「就快達成協議」。

疫苗 指數 道瓊

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