馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

特斯拉 CEO馬斯克 (Elon Musk)在向員工發送電郵中警告，即使特斯拉股價在被納入史坦普500指數前一直在創新高，仍需要控制支出以繼續爭取每季出現獲利。

特斯拉今年開始在德州奧斯汀附近和德國柏林附近建立新工廠。該公司還著手對其加州Fremont汽車 裝配廠中的噴裝設備進行改造。

根據外流的電郵內容，馬斯克指出，「投資人對我們未來的獲利能力給予高度肯定。但是，如果他們在任何時點發現這種事情不會持續發生，那麼我們的股票將會像被大鐵錘擊中一樣立即被擊碎！」

電動車新聞網站「Electrek」最早公布了這封馬斯克的電郵內容。

2020年初，由於全球汽車銷售不景氣，在進行年度績效審計後，特斯拉暫時削減部分員工的工資，削減臨時勞工，並解雇了未披露數量的勞工。但之後，它又重新雇用了臨時工並恢復員工原有的工資。

這封電子郵件呼應了馬斯克之前在財報電話會議中的說法，但並未具體說明特斯拉想要如何規畫其預算。

馬斯克在第3季財報電話會議上告訴分析師和股東：「我們正在以最快的速度燒錢，而在此同時每分錢都不會浪費。」

但在這封電郵中，特斯拉財務長科克霍恩(Zachary Kirkhorn)表示，特斯拉計畫將其資本支出增加20億元，低於之前計畫在2021年和2022年增加25億元。他說，其中增加的支出將使特斯拉能夠「自創」相關零件，像是電池製造。

特斯拉在9月經由發行新股募集50億元，但需要在本季償還約10億元的可轉債。

特斯拉股價收盤下跌2.73%，收568.82元。