12月首個交易日 史指那指飆新高

在11月創下歷史性漲幅後，股市在12月的第一個交易日繼續躍升。

道瓊工業平均指數 上漲185.28點或0.63%收2萬9823.92點，盤中一度上漲逾400點，觸次歷史新高。史坦普500指數上漲40.82點或1.13%收3662.45點。那斯達克綜合指數上漲156.37點或1.28%收1萬2355.11點。史指和那指都創下歷史新高。

蘋果上漲3.05%，領漲道指。通訊服務和金融是史指表現最好的類股，上漲至少1.6%。

國會議員們宣布一項9080億元的紓困方案，其中包括超過2000億元的「薪酬保障計畫」(PPP)小企業貸款，股市因而得到提振，並將10年期美國 國債殖利率推升至0.9%以上。

輝瑞和BioNTech向歐洲藥品管理局申請其新冠病毒疫苗 的限制性銷售許可，可能使該疫苗年底前就可在歐洲推出。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在國會發表講話指美國經濟前景「高度不確定」，「國內外新增新冠病例令人擔憂，並且在接下來幾個月可能會充滿挑戰。」「除非人們確定重新參與各種活動是安全的，否則不可能實現全面的經濟復甦。」

總統當選人白登(Joe Biden)的財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)表示，「我們必須緊急採取行動。不作為將導致自行衰退，造成更大的破壞。」