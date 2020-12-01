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1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

財經簡訊

記者張大仁／整理

攻CRM 臉書併Kustomer

臉書30日宣布收購客戶關係管理(CRM)新創公司Kustomer。知情人士透露，這筆交易的價值略高於10億元。CRM工具可協助客戶透過電話、電郵、簡訊或特定應用程序如WhatsApp或Messenger管理與客戶的溝通。將Kustomer推向市場，臉書可為小型企業提供服務來廣告和銷售商品的更多功能。

Fed將用SOFR取代LIBOR

聯準會(Fed)宣布，將逐步淘汰全球銀行短期借款基準LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率)，在2023年6月之前以擔保隔夜融資利率(SOFR)取代。Fed與英國央行同步宣布，銀行應在2021年底前停止使用LIBOR訂定合約，之後也不再公布報價。SOFR交易將在紐約Fed主導的債券回購市場下進行。

GM放棄入股 Nikola暴跌27%

通用汽車(GM)宣布將放棄電動卡車新創公司Nikola股權，雙方並宣布將放棄建造消費性皮卡Badger的計畫。Nikola股價暴跌26.92%。GM去年9月宣布一項20億元交易，持有Nikola 11%的股份，以提供電池和燃料電池技術以及生產Badger皮卡。GM本以為這是穩賺不賠，但遭空頭指控Nikola詐欺，迫使創始人辭去執行董事長職務。

DoorDash擬IPO 估值320億

食品外送App DoorDash在最新文件中透露，希望透過IPO籌集至多28億元，使其在完全攤薄後的估值達到320億元。6月最後一次私人估值為160億元。DoorDash計畫以每股75元至85元的價格上市發行3300萬股。該公司將在紐約證券交易所(NYSE)掛牌，股票代碼為DASH。

Zoom財報優於預期 毛利略降

Zoom Video Communications第3財季財報和財測都超出分析師預期，但投資人似乎對今年加速增加的營收成長率可能會放緩感到失望。該公司調整後每股獲利99分，高於分析師平均預期的76分；營收7.772億元，高於Refinitiv分析師預期的6.94億元，年增367%。但毛利率由上季的67.3%降至66.7%。

鮑爾強調貸款計畫重要性

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)強調在新冠疫情期間實施貸款計畫的重要性，並在1日提交參議員的書面證詞中說，它們是防止經濟影響惡化的重要關鍵。Fed在3月公布的許多關鍵計畫都將在年底到期，被迫將歸還資金。財長米努勤(Steven Mnuchin)堅持這些法案不得延長至12月31日之後。

GM 利率 臉書

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