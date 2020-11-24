我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

疫苗傳捷報 道指盤中再觸新高

記者張大仁／綜合報導

阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學宣布其新冠病毒疫苗有效率達到90%，成為本月第三個在試驗數據中顯示有效的疫苗接種，推升股指。

道瓊工業平均指數收高327.79點或1.12%收2萬9591.27點。史坦普500指數上漲20.05點或0.56%收3577.59點。那斯達克綜合指數上漲25.66點或0.22%收1萬1880.63點。

道指盤中再觸新高，因消息指稱總統當選人白登計畫提名前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)為財政部長。葉倫在2014年至2018年擔任Fed主席期間，經濟穩固擴張，利率一直保持偏低水平，史指在她任內上漲近60%。

阿斯利康表示，中期分析顯示，研發中疫苗的平均功效為70%，單劑接種則高達90%，另一劑的功效則為62%。

郵輪公司和航空公司股票跳漲，嘉年華上漲4.66%，而聯合航空上漲2.58%。但是大型科技股卻陷入掙扎，蘋果下跌2.97%，而Netflix下跌2.38%，臉書、亞馬遜、Alphabet和微軟均錄得輕微虧損。

強勁的經濟數據也提振市場情緒。IHS Markit表示，11月美國製造業和服務業採購經理人指數(PMI)創下多年新高。服務業PMI升至57.7，為5年多來最高水平。製造業PMI升至56.7，為6年來最高水平。

指數 疫苗 美國

上一則

專家：生存艱難 旅遊股慘跌

下一則

中國工業機器人 連7年銷量稱冠

延伸閱讀

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元
英國藥廠：牛津COVID-19疫苗年底前足產出2億劑

英國藥廠：牛津COVID-19疫苗年底前足產出2億劑
投資人視美股收跌為良性修正 資金湧入下拉回即是買點

投資人視美股收跌為良性修正 資金湧入下拉回即是買點
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
川普陣營要求推翻賓州計票 最高法院冷處理未排入議程

川普陣營要求推翻賓州計票 最高法院冷處理未排入議程