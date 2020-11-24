疫苗傳捷報 道指盤中再觸新高

阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學宣布其新冠病毒疫苗 有效率達到90%，成為本月第三個在試驗數據中顯示有效的疫苗接種，推升股指。

道瓊工業平均指數 收高327.79點或1.12%收2萬9591.27點。史坦普500指數上漲20.05點或0.56%收3577.59點。那斯達克綜合指數上漲25.66點或0.22%收1萬1880.63點。

道指盤中再觸新高，因消息指稱總統當選人白登計畫提名前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)為財政部長。葉倫在2014年至2018年擔任Fed主席期間，經濟穩固擴張，利率一直保持偏低水平，史指在她任內上漲近60%。

阿斯利康表示，中期分析顯示，研發中疫苗的平均功效為70%，單劑接種則高達90%，另一劑的功效則為62%。

郵輪公司和航空公司股票跳漲，嘉年華上漲4.66%，而聯合航空上漲2.58%。但是大型科技股卻陷入掙扎，蘋果下跌2.97%，而Netflix下跌2.38%，臉書、亞馬遜、Alphabet和微軟均錄得輕微虧損。

強勁的經濟數據也提振市場情緒。IHS Markit表示，11月美國 製造業和服務業採購經理人指數(PMI)創下多年新高。服務業PMI升至57.7，為5年多來最高水平。製造業PMI升至56.7，為6年來最高水平。