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1張圖看疫情：全美確診破1191萬例 康州破10萬

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

病例增+部會衝突 道指跌219點

記者張大仁／綜合報導

由於新冠病毒病例持續上升，加上有關聯準會(Fed)為關鍵緊急計畫融資遭到質疑，引發經濟迅速復甦的擔憂，股市下跌。

道瓊工業平均指數下跌219.75點或0.75%收2萬9263.48點。史坦普500指數下跌24.32點或0.68%收3557.55點。那斯達克綜合指數下跌49.74點或0.42%收1萬1854.97點，抹去早盤升幅。

波音和Salesforce是道指表現最差的股票，分別下跌2.94%和2.55%。金融股和工業股分別下跌1.1%和0.9%，領跌史指。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)彙整數據顯示，美國每天新增感染病例數7日平均值目前為16萬5029人，比一周前提高24%。光是19日就記錄了18萬7833例。許多州已取消重新開放計畫，並實施新的限制措施以遏制疫情蔓延。

摩根大通(JPMorgan)經濟學者費羅里(Michael Feroli)在報告中寫道，最新一輪限制將對可能2021年第1季「帶來負成長」。他將第1季GDP前景下調至收縮1%，成為華爾街第一位預測明年年初國內生產總值將為負值的經濟學者。

20日的下跌使道指和史指出現3周來首次下跌。道指本周下跌0.7%，史指下跌0.8%。

財政部和Fed之間為經濟衰退期間實施的緊急計畫提供資金存在分歧，也對股市情緒造成壓力。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)想要終止一些Fed機構購買債券，並叫停針對中小企業的「大街貸款計畫」。此舉導致Fed回擊，表示這些計畫在支持脆弱的經濟中發揮重要作用。

不過米努勤20日解釋，人們誤解了他的決定，並補充說，仍有大量資金可以根據需要提供，「這是一件非常簡單的事情。我們遵循國會的決定。」另外他也補充說，將和共和黨領導人討論一項計畫，並在民主黨的幫助下實施針對性的財政紓困措施。

指數 米努勤 財政部

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