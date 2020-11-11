科技股疲軟 那指續跌 道指獨紅

在前一個交易日大後，道瓊工業平均指數 繼續走升。市場輪轉退出疫情期間漲幅過高的個股，並持續流入與經濟復甦有關的類股。

道指上漲262.95點或0.9%收2萬9420.92點。然而，由於主要科技股急跌，史坦普500指數和那斯達克綜合指數走跌。史指小跌4.97點或0.14%收3545.53點，那指下跌159.93點或1.37%收1萬1553.86點。

US Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示：「股市的這種輪轉走勢很可能會持續到今年年底。」「從長遠來看，科技，消費性非必需品和通訊服務仍然看好。但我認為，短期內，隨著經濟改善跡象出現，周期性類股的表現將會十分出色。」

亞馬遜股價在10日下跌5%後再跌3.46%。Zoom Video下跌9.01%，前一交易日下跌17%。Alphabet和微軟分別下跌1.35%和3.38%。

因經濟復甦而受惠的個股大多走升。雪佛龍(Chevron)和艾克森美孚分別上漲4.64%和2.22%，波音上漲5.2%。

道指和史指10日盤中均觸及歷史高點，隨後由於科技類股的疲軟對大盤構成壓力，由高點大幅回軟。那指則因投資人拋售亞馬遜、Zoom Video和Netflix等熱門居家令個股，下跌1.5%。

美國 製藥業巨頭輝瑞公司(Pfizer)和德國生技公司BioNTech 10日宣布研發中的疫苗 在預防新冠病毒(Covid-19)方面的有效性超過90%。在美國食品和藥物管理局(FDA)批准禮來公司(Eli Lilly)的新冠病毒緊急療法後，投資人在11日也獲得一些疫情的正面消息。

即使輝瑞發表重大疫苗新聞，美國的新冠病例突破1000萬例，這是個悲觀的里程碑，距每日感染量創下900萬紀錄僅10天。許多華爾街人士認為，有效的疫苗對經濟全面復甦至關重要。