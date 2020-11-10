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疫苗報喜 高盛：經濟將V型反彈

記者張大仁／綜合報導
對疫苗的高度期望，將使經濟反彈更偏向V型。（路透）
對疫苗的高度期望，將使經濟反彈更偏向V型。（路透）

高盛(Goldman Sachs)預計全球經濟將比市場普遍預期更傾向呈「V型」復甦。而且隨著人們對新冠病毒疫苗的高度期望，這股反彈可能會比預期來得更大。

輝瑞和BioNTech宣布，研發中的潛在疫苗在未感染病毒者的預防有效性超過90%，全球股市9日飆升。輝瑞公司董事長兼CEO布爾拉博士(Albert Bourla)稱讚這項結果是「科學與人類偉大的一天」。

在白登(Joe Biden)勝選美國總統大選後，這個消息更讓人興奮。而且這兩件事態發展都可能影響全球經濟成長的預測。

高盛在最新發表的「2021年全球經濟展望」中強調，民主黨的財政政策可能會遇到障礙，因為它們似乎不太可能在參議院獲得多數席位。即使如此，分析人士仍然預計，白登可能在1月20日就職總統之前就推出1兆元的紓困計畫。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)團隊提醒，對成長前景更為重要的是新冠病毒感染的新潮將席捲整個歐洲和美國，歐洲許多主要經濟體將恢復部分封鎖措施。

這些因素導致高盛調降今年第4季和2021年第4季的全球成長預估，但該行仍然相信全球經濟將超過接受彭博調查的經濟學者共識。

哈祖斯在報告中說：「就像全球經濟從春季的封鎖中迅速或部分反彈一樣，預計當歐洲封鎖結束並有疫苗問世時，當前的疲軟將被更強勁的成長所取代。」

他說，「假設美國食品藥品監督管理局(FDA)在1月之前批准至少一種疫苗，並且一如之前預期，隨即出現普遍的群體免疫，那麼第2季的成長將急劇回升。而且早期GDP下滑也顯然不會造成嚴重影響。」

高盛預計，發達市場的央行將在未來幾年保持溫和的鴿派立場，而聯準會(Fed)、歐洲央行(ECB)和英國央行(BOE)最快要到2025年場才會再次升息。

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