AMC電影院 上季營收 減91%

在最新財報中，全球最大連鎖電影院AMC上季營收下降近91%，而第三大連鎖電影院Cinemark營收下降近96%，同時擁有多家酒店和餐廳的第五大電影院業者馬庫斯公司(Marcus Corporation)營收下滑84%。大多數AMC影院允許營業量在40%至50%間，但入場率僅為10%至20%，要賺錢就需要至少25%。

疫苗有效 油價大漲8%

在輝瑞宣布其新冠疫苗高度有效性後，全球風險資產大幅上揚。國際油價飆升8％，創半年以上最大單日漲幅。布蘭特原油上漲3.11元或7.9%至每桶42.56元，而美國西德州中質原油(WTI)期貨結算價上漲3.15元或8.5%至40.29元。兩項商品早盤曾上漲逾4元，交易量超過前一交易日的120%。

GM衝電動車 增聘3000人

通用汽車(GM)宣布，隨著加快其電動車畫計，打算增聘3000名新員工，主要集中在工程、設計和資訊科技等軟體技術上，「以增加多元性和包容性，並為GM的EV和客戶體驗優先領域做出貢獻。」預計招聘將持續到2021年第1季。而且其中許多職位將是遠距工作。

航空業 感恩節期間增班

聯合航空表示，將在感恩節當周加飛航班，預計這是自3月新冠疫情大流行大幅封鎖之後最繁忙的一周。聯航表示將在11月23日當周增加9%或1400個航班，並計畫「必要時改飛大型客機以適應最新需求」。捷藍航空(JetBlue)上周宣布將在11月20日至11月30日期間增加25班從紐約市前往佛州、波多黎各，多米尼加和海地的直飛航班。

砸21億 VF買潮牌Supreme

擁有Vans帆布鞋、The North Face和Timberland等品牌的VF Corp宣布，將斥資21億元收購潮牌公司Supreme，如果有必要，願再額外支付最高3億元。由美籍英商傑比亞(James Jebbia)於1994年創立的Supreme，現有投資 人凱雷投資集團(Carlyle Group)和紐約私募股權公司Goode Partners將出售所持股份。

谷歌前CEO 入籍歐盟避稅

Recode報導，谷歌前CEO施密特(Eric Schmidt)已獲准成為塞浦路斯公民。塞浦路斯刊物「Alithia」10月宣布施密特及其家人獲准成為公民。獲得歐洲國家公民身份將使施密特有能力自由進出歐盟並規避部分旅遊禁令，並可以「投資公民身分」計畫獲得個人稅收優惠，該計畫提供投資200萬至300萬元的外國人免稅優惠。