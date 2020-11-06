Fed：經濟回溫 但遠低於疫前

Fed維持零利率不變，指經濟仍未復元。（路透）

聯準會(Fed)在5日例行會議中決定將短期借貸利率 維持在接近0的水平，並強調經濟雖正在回升，但還未能接近新冠疫情 之前的水準。

一如市場普遍預期，Fed將基準利率維持在0%-0.25%範圍內，這是自7個月前在新冠疫情初期緊急調降利率以來的水平。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在會後聲明中幾乎沒有改變措辭，但仍指出經濟仍在掙扎，「經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初水平。」

Fed維持利率不變，是因為人們擔憂經濟走勢，因為新冠確診病例加速增加，官方正在考慮限制可能阻礙經濟成長的活動。而Fed的說法一如之前多次，強調成長方向絕大程度取決於新冠病毒的傳播途徑。

Fed試圖使用寬鬆政策來刺激經濟成長，但官員近幾個月來警告還需要更多財政方面的支持。

FOMC還調整了對金融狀況的看法，宣稱仍「十分寬鬆」，而非9月時評估認為金融狀況「有所改善」。

第3季美國國內生產總值(GDP)創下史上最快的年率成長33.1%，而上季是萎縮31.4%。在3月和4月流失的2200萬個工作崗位後，已經恢復了1140萬，但最近幾個月的職位成長放緩，預計到10月將減速至53萬個。

但是，國會和白宮仍陷入紓困方案的談判。如果選舉結果像市場參與者預期的那樣未定，將意味著支出將低於各種提案中的低端支出。

Fed本次會議的決定是一致通過，而9月會議有2位成員反對採用新的通貨膨脹 措施。該措施將使FOMC延後升息直到通貨膨脹率逐步升至2%的目標以上。

會後聲明沒有改變Fed致力達成「彈性平均通膨目標」新措施的措辭。Fed在過去12年大部分時間裡始終未能達成通膨目標。新措施的一個關鍵要素是保證即使出現代表通膨率將上升的失業率急劇下降，也不會升息。