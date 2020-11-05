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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

無論誰當選 科技國防不會少

記者張大仁／綜合報導

總統大選計票仍在進行中，但無論結果為何，都可能會對國防領域這塊市場產生重大影響。

川普剛上任之初，ITA航太與國防ETF表現超過史坦普500指數，這是因為在某種程度上受到政府支出的支撐，但自3月新冠疫情低點以來一直步履蹣跚。民主黨總統候選人白登(Joe Biden)誓言削減川普(Donald Trump)總統提高的國防預算，並表示川普的做法違背了所有財政紀律。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)認為國防類股可望出現雙贏局面，「無論誰勝選，我們仍然需要保護我們的國家。毫無疑問，新的戰爭時代將變得更加數位化，更多的網絡攻擊、更少的坦克和航空母艦。」

他指出，投資人可能會擔心白登勝選後會減少國防開支，但他認為這可能意味著投資會轉向國防現代化，「無論誰入主白宮，都是可投資的標的。像是我們已投資的一支個股Leidos，它們為國防和情報蒐集提供網絡安全IT和分析。美國政府占其收入的80%。」

Leidos股價已較2月高點下跌27%。泰普說，這可能是個有吸引力的切入點。該股本周已上漲近12%。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)也同意，支出可能會轉向以科技為主的國防，「我們必須考慮科技股，但必須朝太空方向尋找太空部隊。我認為特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)對太空領域的心力投注，是私營部門可以與NASA合作的典範。」

今年稍早時，五角大廈為2021年的太空計畫如美國太空司令部準備了180億元的預算資金。（記者張大仁）

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