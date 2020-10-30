旅遊支出萎縮 重創信用卡公司

信用卡公司受旅遊支出大減衝擊最重。（美聯社）

在疫情期間，全球旅遊停滯不前，重創信用卡公司財報。

美國 運通、萬事達卡 和Visa 公司最近一季獲利都較一年前下降2位數。所有公司都點名疫情造成邊界關閉和國際旅遊驟降是主因。

Visa的跨境交易下降29%，而營收較去年同期減少17%。該公司因病毒的不確定性而未能提出財測，但表示跨境交易衰退仍會「嚴重且持續地拖累營收成長」。Visa財務長普拉布(Vasant Prabhu)表示，這種情況很可能會持續到2021年。

普拉布列舉了多項「重大不確定性」，包括美歐新冠病毒感染激增、重新開放邊界的時間、療法和疫苗、額外紓困方案以及紓困方案結束後的經濟影響。歐洲的新冠病例迫使德國和法國宣布全月的新經濟限制，而美國的病例近幾周創下新高。

Visa競爭對手萬事達卡上季淨利同比下降28%，營收下降14%，低於分析師預期。該公司跨境交易量減少36%，並且不預期短期內旅遊出會出現反彈。

萬事達卡財務長梅赫拉(Sachin Mehra)在電話會議上表示：「雖然我們相信跨境交易最終會復甦，但人們需要時間來建立對旅遊安全的信心。」「我們相信，到明年下半年疫苗和治療劑廣泛普及後就可望達成。」

萬事達卡股價本周表現最差，下跌11%。Visa和美國運通同期分別下跌8%和10%。

美國運通上季獲利同比下降40%。旅遊和娛樂支出同比下降69%。財務長坎貝爾(Jeffrey Campbell)表示，即使「對旅遊需求恢復充滿信心」，但仍「需要一段時間」。

坎貝爾說：「人們對旅遊的渴望是無法滿足的，但要像911事件後那樣需要一些時間。」「公司要恢復到疫情的收入水平，確實需要消費性旅遊復甦，我們對此充滿信心。而且同時正在努力採取正確的步驟來重建成長和動能。」