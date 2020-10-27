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1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

財經簡訊

記者張大仁／整理

芝加哥Fed指數 9月0.27

衡量美國總體經濟活動之一指標的的芝加哥Fed全國經濟活動指數，從8月修訂後的1.11降至9月的0.27。該指數的3個月移動平均數從8月的3.22跌至1.33。指數為零表示經濟正在以其歷史成長率增加。芝加哥Fed指數是85個經濟指標的加權平均值，其中50項指標呈現正值。與生產相關指標減少0.24。銷售、訂單和庫存增加0.07，低於8月的0.10。

9月新屋銷售 跌3.5%

美國人口普查局報導，按季節調整後的9月新屋銷售量為年率95.9萬套，較8月下修的99.4萬套下跌3.5%。與去年相比，新屋銷售成長32%。不計9月的下跌，今年來新屋銷售較去年同期快了近17%。房價中位數為32萬6800元，高於上月；庫存量28.4萬套，銷售速度為3.6個月；市場平衡標準是6個月。

Lordstown掛牌 股價先熱後溫

電動車新創公司Lordstown Motors在那斯達克交易所首日掛牌交易，股價一度飆升近20%，但隨即降溫。收漲4.2%報18.97元。該公司在上周遭特定目的收購公司(SPAC)DiamondPeak Holdings Corp.反向收購。與傳統的IPO相比，與SPAC交易再上市可簡化監管程序，已成華爾街籌集資金的最新流行方式。

蘋果新AirPods 傳明年初推出

彭博報導，蘋果公司計畫最快明年初推出全新AirPods和AirPods Pro，有助於蘋果繼續提高其可穿戴設備、家用和配件業務。蘋果該類業務上季營收為64.5億元，年增逾16%。該類業務包括AirPods、Apple Watch、Apple TV和如保護套和充電器等配件。

SAP財報難看 市值減350億

德國企業軟體集團SAP第3季報令人失望，股價大跌逾20%，市值縮水294.8億歐元(約合350億美元)。該公司調降2020年財測，市值從1470億歐元降至1180億歐元，是至少12年來最糟單日走勢。SAP表示，新冠疫情的封鎖將影響其業務關係和客戶管理軟體的需求直至2022年。

美航737 Max 擬開放參觀

美國航空正計畫展開波音737 Max消費者參觀行程，並在接下來幾周內召回機師，以提高公眾對致命墜機事故後飛機的信心。聯邦航空管理局(FAA)仍在對737 Max進行重新認證的最後階段，尚未正式簽署批准。波音公司已修正飛機的軟體，其中包括讓機師難以控制的飛控系統。

指數 蘋果 美國

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