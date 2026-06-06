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馬英九告蕭王 幕後可能有黑手

張勝雄／亞凱廸亞
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最近馬英九及金溥聰兩人登上頭條新聞。馬英九曾任兩屆中華民國總統（2008-2016），金小刀曾任國民黨及國安會秘書長，金曾是馬英九重要幕僚。

2018年馬英九在台北國賓飯店成立馬英九文教基金會。許多前國民黨主席（蕭萬長、連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義）都在場，郭台銘捐助，後來有許多民間人士及企業捐款，現在已有6400萬存款。蕭旭岑及王光慈為執行長，2026年解職，改由戴遐齡繼任。

今年4月20日基金會成立三人調查小組，清查蕭及王任內有何不明或不法帳目。5月24日證明兩人清白，但馬英九拒絕調查结果。

在整個基金會事件中，馬英九的表現，執著及頑固，讓人懷疑他的健康狀態，而且顯然受金小刀的控制，馬英九親自否認。

馬妻周美青及姊馬以南也上火線，保護馬英九的健康狀態，似乎要金小刀不要再操控馬英九。

現任國民黨主席鄭麗文也呼籲這件爭議要回歸醫法專業。

事實上，如果當初基金會聘用專業會計書管理進出帳目，就不會有今天的混亂局面。如果馬英九堅持他的健康沒問題，金小刀應該建議他去做體檢。馬現已76歲，記憶力稍微衰退應是正常的，但是他是否還有其他老人癡呆的症狀，應有醫學專家決定。

至於蕭李任內有否違法，三人調查小組已證明一切合法。這時再請會計師重檢查帳目流程，也不晚，不必急著送司法機構。

這整個事件，在蕭旭岑被鄭麗文聘為國民黨副主席後才爆發。而且無疑都有金小刀的影子，讓人懷疑有很濃的政治味道。金只是站在前線，後面可能還有黑手（隱謀論）。

國民黨路線（親中及親美）之爭，永不停止。鄭麗文應該設法趕快止血，還蕭清白應是選項之一。 

AI摘要

文章摘要整理：

馬英九基金會帳務爭議延燒，雖經調查小組認定蕭旭岑、王光慈任內並無不法，馬英九仍不接受，外界並質疑此事背後有金溥聰與黨內政治角力。

精華 FAQ

  • 爭議起於基金會成立三人調查小組，清查蕭旭岑與王光慈任內帳目是否有不明或不法之處，之後雖被認定清白，馬英九仍不接受調查結論。

  • 文中認為馬英九對調查結果表現得相當執著、頑固，甚至讓人懷疑其健康狀態，但馬英九本人已否認相關推測，並未承認外界質疑。

  • 作者指出事件在蕭旭岑被鄭麗文聘為國民黨副主席後才爆發，並多次提到金溥聰可能在幕後運作，因此懷疑整起風波具有黨內權力與路線之爭的政治味道。

馬英九 吳敦義 朱立倫

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