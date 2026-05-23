川習會後的台灣是贏家還是輸家？

令人矚目的川習會圓滿落幕。兩位大國領袖各盡所能、各取所需；川普 拿到200架波音 飛機訂單的口頭承諾，美國盛產的大豆也有著落，中國也同意購買美國的石油及天然氣。在中國方面，習近平 提出敏感的台灣議題，川普也有讓步。

在利於中國的兩國貿易逆差上來看，川普此行的收穫只是杯水車薪，但是對他來說是不虛此行滿載而歸。這兩位領袖在互相恭維對方之後，習近平嚴肅地告知川普美國謹慎面對台灣問題，否則兩國都要承受嚴重的後果。這個短訊不再是善意的勸告，而是給美國不能踏上紅線的警告。川普無言以對，他的沉默，也許可視為美國不再介入台灣問題的默許。

川普在返美後表示不支持台獨的立場，在輿論界中引起不少反彈，認為川普出賣了台灣。「出賣」是一個重話，對原本承諾的反悔而逆向而行。試問：川普以及前任總統們曾經對台灣做過任何在軍事上「抗中保台」的承諾嗎？答案是沒有。而且一再明確強調美國除了販賣或是供給武器彈藥之外，不會派一兵一卒參與台海戰爭；今日的烏克蘭為一實例。

既然沒有承諾，也就是沒有責任履行義務。但是捧獨的人士仍然對美國口頭上的支持深信不疑，居然同意美國追加自己的國防預算，可向美國購買更多軍備。在此可以引用前國務卿季辛吉的名言：「作為美國的敵人很危險、而作為美國的朋友則是致命的」。他不是在醜化美國，而是在暗示美國如同世界各國，把自己的利益放在第一，昨日的盟友可成為今天的敵人，反之亦然。因此對美國不能推心置腹地信賴。

台灣在此次川習會後是贏家還是輸家？如果仍然相信美國空洞不實的口頭支持，對美國大哥在危急時拔刀相助的幻想不能及時醒悟，就是一個典型執迷不悟的輸家。反之，由此次兩國領袖的重要聚會中，能夠洞悉美國真正的面目不再依賴，而能及時改變；對海峽對岸不再對立而能合作，能以促進兩岸和平為要務，則為贏家。