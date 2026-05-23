川普5月13日國事訪問北京，大會堂前紅地毯歡迎，莊嚴的閱兵及21響禮砲，天壇散發帝皇靈氣，最後兩皇同遊神秘的中南海。隆重歡迎儀式令川普變了樣，沒有了平日的霸氣和川式爆肚，宣讀的是言不由衷的台詞。

川習會 本來是場雙龍互鬥的大戲，沒料到竟演成一場化裝舞會。

習近平 改變了角色，演的不再是東升西降，調子淡化成合則兩利、鬥則兩傷。習多次提及台灣是不可觸及的紅線，川普及魯比歐以已有定論為由，連消帶打不落入中方套路。

論及伊朗 話題，習近平改成與川普同調，不准伊朗進行核武器生產，保證荷莫茲海峽安全通航。習近平作了對伊朗不進行軍事支持的保證。記得美軍曾扣押中方一艘來自珠海貨輪，提到裝有軍民兩用物資，川普以「禮物」形容，是什麼貨色不難想到。

川普動用多架C-17巨型運輸機往返運來70部掛有華盛頓特區註冊凱迪拉克黑頭，總統專用車就有兩架，分演AB角，防彈車門厚度8吋，備有血庫、急救醫療設備和特設通訊網路。小心謹慎保護總統及一行官員安全，提防化裝舞會幕後的硝煙。中共不滿天壇現場美方記者採訪，保鑣馬上接到要記者後撤的命令，將現場採訪的白宮記者困在小黑房內，身為無冕皇帝的美國記者，親身感受到極權國家對傳媒的粗暴態度。

英國泰晤士報駐華記者評論川習天壇前合照時，稱「習近平的帝王氣場如今在世界舞台上已蓋過川普」，擦鞋真擦得過分，照片中二人連臉都看不清楚，便妄下結論。川普長得比習近平高大威猛，風度、身體語言和氣場絕不輸給習。

記者鏡頭下曾被制裁的美國國務卿魯比歐，穿起與委內瑞拉馬杜洛被捕時同款運動服，宣布化裝舞會開始。國防部長赫塞斯與習近平握手鐵青臉孔表情，增添表演的趣味性。

兒童不僅存在歡迎行列中，馬斯克六歲兒子隨同父親露面，強調此子要學普通話及其身上中國飾物。川普小孫女也曾在習訪美場合中被讚能說普通話，能用中文唱茉莉花。這是化裝舞會兒童版還硬加上的中國元素。

16位美國頂尖企業家、銀行家成了化裝大秀的群眾角色，齊齊包圍習主席，逼使他開放中國市場。在阿拉斯加將黃仁勳撈進空軍一號，令他成為化裝舞會重要的角色。

舞會結束了，舞台道具棄在飛機舷梯下，不准帶上空軍一號。川普恢復了三軍統帥身分，繼續主宰世界局勢。習要過二十一大連任關，川普面對的是11月期中選舉，彼此都不容有失。