非法移民及無業遊民問題

川普 總統2025年上任後，大力掃蕩非法移民 ，責令國家安全部，總管邊界，全力禁止無證客偷渡進入美國。這些偷渡者大都從中南美經墨西哥 ，或者從東南亞走線進入美國。從歐洲偷渡來美國的，微乎其微，除了逃離戰亂。美國的政治庇護政策也愈來愈嚴格。如此可以看出川普似乎偏重白人，因為他認為讓美國再度偉大，要靠他們。

川普認為這些非法移民讓社會不安，治安敗壞。然而仔細研究，只有販毒的移民才會造成社會問題。因為販毒一定會和黑幫合作，而造成仇殺及其他社會問題。

事實上，大多數非法移民，尤其從中南美來的，他們的目的就是來美國淘金，賺錢。然後寄回給家𥚃的妻子及親屬，完成美國夢。所以他們認真工作，不敢為非作歹。他們多做勞力工作，比如農場、工廠等。他們大多是小心翼翼，不敢作奸犯科，違反當初來美國的目的。

我們看到的零元購，不是幫派，流氓，就是無業遊民。他們怕的治安警察，而不是移民官員。

無業遊民很多有心理或精神上的問題，必須先有耐心的對他們個案處理，建立個別檔案，以便以後的追蹤及治療。所以必須有專業的心理及精神醫師來處理，這是軟體性質的問題。政府必須建立一套專業醫療體系，專門負責這些人的健康問題。

另外，必解決的問題是硬體的設施。徹底的方法是在郊外建立一個新社區及所有附屬設備，如房屋、水電、交通及商業設施。因為在現成社區建立任何硬體設備，都會被現在居民強力反對。這是很殘酷的現實，因為善良的老百姓，都不敢和不正常、有時有暴力傾向的人做鄰居。

政府都有龐大經費以求解決遊民問題。所以經費應該不是大問題。採用適當的辦法，才是徹底解決問題之道。

記得川普競選諾言之一是解決遊民問題。選上以後，他卻忘記了。他的重點轉向非法移民，造成許多家庭的破碎，妻離子散。這難道是美國之福，或者使美國更為偉大？