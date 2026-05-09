從「焚書坑儒」到「解散科委會」

近日，一則令人震驚的消息在國際科學界炸開：川普 無預警解散美國國家科學委員會。這個由20多名成員組成、任期6年的獨立機構，原本是美國科學政策的定海神針。然而，委員吉爾與史塔森日前證實，現任22名委員已全數被聯邦政府解職，且立即生效。

這種對專業機構的「閃電式清洗」，是典型的民粹主義操作。民粹主義的第一要素正是「蔑視專業」，透過將科學家貼上「深層政府」或「腐敗精英」的標籤，藉此排除任何可能制衡權力的事實與數據。對於民粹領袖而言，他需要的是絕對服從，而中立的科學數據往往是通往獨裁道路上最礙眼的障礙。這薄薄的一紙行政命令就是最危險的反智行為。

我非常認同摯友薛永康在他文章中的觀點，文中他直稱川普為「川皇」，直指川普在他第二任期，所作所為顯然違背憲法精神，試圖凌駕國會、獨攬大權，展現出極強的霸道姿態。在法治與理性眼中，這種權力擴張確實帶有強烈的帝王色彩。

不過，若我們稍微拉開歷史視角，稱其為「皇」或許也帶點21世紀的黑色幽默。如果就因為川普擅改數據汙名科學是現代版的「變相焚書」，而將他比作秦始皇，其實是抬舉了他。秦始皇當年的「焚書坑儒」，雖是殘酷的文化專制，但其背後是為了實施法家制度，追求一個能長期穩定運作的官僚帝國。

相比之下，川普的民粹主義純粹是為了奪權奪利，藉由鼓動下層低知識藍領階級「反建制」，行破壞之實。秦始皇是在「建立」，而川普更多是在「摧毀」。他並非要建立新的文明體系，更像是一個簡單的社會罪犯，利用煽動與仇恨來擄取私人政治與財富利益。

這種反智、反民主的行徑，最終將會傷害普羅民生，嘲弄他曾經信誓旦旦的承諾。時間已證明，從科學理性的倒退（如疫苗政策的失能）到體制的瓦解（如平價醫療法案ACA的崩潰），首當其衝受害的，正是那些對他深信不疑的基層支持者。這場民粹風暴若不停止，美國百年來引以為傲的富強與底蘊，恐將在「川皇」一波波破壞性的實驗中，步向崩塌。