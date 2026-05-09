善待被AI取代的失業員工

依據5月1日The Week「AI: The backlash turns violent」，謂反對人工智能 的行為已升級為暴力：一個反AI的年輕人Daniel Moreno-Gama，把一個汽油彈丟向OpenAI 執行長Sam Altman價值2700萬元豪宅為一例。兩天之後有一男一女在同一地點開槍，遭到逮捕。

為何反對AI？根據報導，AI將會在五年之內取代50%的白領階級員工，更令人憤慨的是，AI公司上層主管及老闆拿錢更多、勢力更大，加上AI的資料中心大量的用電及用水為人詬病。目前只有26%的美國人贊成AI的存在。

AI取代人工是不爭的事實；臉書的母公司Meta 以及微軟公司總共將裁員2萬人。到4月24日為止，全美員工已有9萬2000人被AI取代。

這些大舉裁員的公司已經明確指出，裁員原因多為AI可取代一些員工，並且需要建設AI的經費。筆者試問：被裁的員工包括一些資深的年長員工，被AI 取代後再找事不易，公司對他們有何協助或是補償？

根據Meta發給員工的遣散費用，以及其網站對Meta的評價：16個星期的薪水、就職每工作一年可拿2個星期薪水、加上供給18個月包括全家的Cobra健康保險。其評價為：加州法令規定超過75名員工的公司在大裁員時遣散費，應包括8個星期的薪水，Meta加付另外8個星期並不如其聲稱的慷慨。再者，如果在公司做了20年，一年發兩個星期薪水也不算優厚，理想的對待是1年發3個星期薪水。唯一可以稱讚Meta為18個月包括員工全家的健保。筆者認為以上對Meta的B+評論不算苛刻，因為Meta資金雄厚而且每年大賺荷包滿滿，如果真正顧慮被裁員工的福祉，多付一些又有何困難？

AI如同另一工業革命，取代了無數員工，帶來的失業潮只會與日俱增。稱讚AI超強的工作效率無可厚非，但是與其錦上添花追捧AI，不如雪中送炭幫助被遣散的無助員工。筆者希望所有使用AI的公司，能夠把遣散的員工當人看待，而非數字。被AI取代之前，他們對公司的貢獻應該反映在遣散費上，發放足夠的費用能夠讓他們度過難關，不也就是奉行一個社會責任，美國財經學術界所推崇的：公司除了營利之外，對於社會應負的責任？