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警車追逐 應顧民眾安全

薛永康╱托倫斯
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南加為「警車追逐之都」也不為過；一年百起，警車高速追逐駕車逃跑的嫌犯，後者不顧一切逃離：闖紅燈、違法超車越線、甚至逆向行駛，撞到旁邊駕車者或是行人造成死傷。

上個月在大洛杉磯區有六位民眾被駕車逃逸的嫌犯撞死。嫌犯不論犯的是重罪或是輕罪，追逐的警車時速可達百英里、跨越數區、長達一小時，直到逮獲嫌犯才會罷休。

問題的癥結：警方不顧一切去逮捕嫌犯，造成公共危險是否合理？在最近案件裏，一位準備返家的先生、另有一位去接小孩的母親，就被高速駕車欲躲開警方的嫌犯攔腰撞上車毀人亡！

目前加州有些警區已經使用Grabber，在警車前面裝置可以射出網子的最新配備，可把嫌犯車子的後輪卡住使其動彈不得。如果成功網住，可以減少追逐路程，交通事故發生的機率也可因之減少。

但是在警方熟習以及普遍使用Grabber 之前，需避免在警車追逐嫌犯時造成的悲劇一再發生。筆者強調：警方可把得失心放下，權衡輕重，在危險情況下放棄追逐，就讓嫌犯逃離又有何妨？反之，與亡命之徒較量，在公路車群中高速穿梭追逐，會有什麼後果？要付岀多少代價？警方追逐嫌犯不要計較輸贏，應當機立斷決定取捨，以顧慮民眾安全為考量，遠離可以避免的傷亡事故。

加州 南加

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