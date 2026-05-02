美國打掉伊朗 全部海軍及空軍，但六周來仍無法控制荷莫茲海峽，不能保證航行安全。主要原因受到伊朗革命衛隊屬下的小型快艇布雷搗亂，海峽兩岸伊軍軍事據點仍然活躍。

美國航母艦隊軍事實力雖然強大，未能對這些小型據點有力的打擊，延誤戰局的進展，引起總統不滿，開除海軍部長，另任命反共強硬海軍將領出任。美國馬上亮出封鎖海峽一招，得到控制海峽主動權，盤活全局。執法威力影響全球範圍，追剿影子船隊，尤其在亞洲馬六甲海峽一劍封喉招式，改變了中東甚至全球海運格局。

美伊談判因伊朗出爾反爾，會議時開時停，川普 觀察情勢，希望找到真正當權主腦，有的放矢，力求在談判桌上解決國家政權的更迭，避免戰爭擴大，傷及民生經濟設施，減少人民的傷亡，做法猶如委內瑞拉。不過伊朗神權國家頑固野蠻程度，遠超委內瑞拉，故給川普計畫帶來更多的困難。繼續嚴密封鎖海灣，徹底轟掉伊朗尚存的小型快艇，繼續掃雷，力求早日荷莫茲海峽安全通航。

經川普的敲醒，英國首相和法國總統開始動起來，英國掃雷艦和法國航母戴高樂號前往波斯灣協助美國，英法主持40國家聯席會議表態，支持美國對伊朗的軍事行動。

許多人認為川普將五角大廈20%將官辭退，最後在伊朗戰爭陣前將海軍部長開除，似乎犯了陣前換將大忌。其實現代戰爭中最重要的是戰略思想的統一，各軍種配合。空軍、海軍是主戰場，伊朗空軍、海軍已潰不成軍，圍而不破的封鎖是傷亡最少的戰術，敵方被困，經濟民生無接濟，投降是遲早之事。政治亦會隨之而來的轉變。大概這也可解釋為何川普談談打打之間的應對。

強大空軍保持制空能力，艦隊控制全球海運咽喉，兩棲部隊配合陸海的空降突擊，水到渠成完成軍事任務，最後達到政權重組而傷亡最少的目標。

這位海軍部舊部長醉心巨型軍艦的製造，缺乏無人艇艦研發新思維，也是被開除的另一個原因。