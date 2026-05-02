美國總統屬高危險職業

4月25日晚華盛頓特區希爾頓酒店舉行白宮 記者年度晚會，川普 夫婦、副總統、國務卿、國防部長、財長、司法部長及FBI 等重要人物與眾記者、傳媒大亨近三千嘉賓共聚一堂。

正當晚會開始時，一位槍手闖關開槍，兇手當場被捕，他是個名校加州理工高材生，獲奬的模範白人教師。他事前發表明確左派政治宣言，有明確刺殺總統及高官目標，手提兩把手槍，提早一天入住希爾頓酒店。酒會開始時他由酒店公共區飛奔突過檢查站開槍，但立即被特勤制伏。總統保鑣保護正、副總統平安退場。特勤控制場面，確保無其他同黨後會場才慢慢回復正常。

是晚正副總統及國務卿等重要人物出現同一公共場合，似乎有違領袖特勤維安習慣，且此酒店40多年前已有雷根總統在此酒店門口被刺傷的先例。

和獨裁國家領導人不同，川普是個民選總統，出行沒有包下整間酒店違反商業習慣，宗旨盡量不擾民，故兇手可以入住與總統同時出入的同一間酒店。主持晚會的是專門採訪白宮新聞無冕皇帝，川普為與眾傳媒保持良好關係，與范斯副總統等高官破例第一次出席這個每年的例會。

當晚總統安保表現應有水平，有效而且稱職 ，無需苛責，權限和安全得到平行。但的確是無考慮總統和副總統同時出席同一公眾活動帶點冒險性。

第一夫人自嘆總統是個高危的職業，民主國家確是這樣，特別一個要求大革新的領袖，在剷除舊制度時，隨時會陷入險境。川普由競選第二任總和當選後已有三次被刺的紀錄，但他認為與傳媒搞好關係是總統工作的一部分，自信面對危機可將之變為轉機。面對難以預測的意外，總統工作和生活還得繼續。這次被臨時中止的聚會，川普在60分鐘後宣布將在一個月後重新擧行。

事件發生後，川普總統不計前嫌地主動致電左派傳媒CBS和ABC名嘴，接受他們的訪問。左媒常把不當形象加在川普身上，川普在剛被行刺後甘冒被再次醜化的危險，以誠意和博大心胸感化對方的挑釁，一改毒舌形象，化解存在已久的敵意，贏得對方的尊重。沒有想到一場突然而來的刺殺，川普能夠一新總統的形象，再次成為化解危機的高手。