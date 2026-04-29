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川普好名 美國的新造神運動

楊柔遠（台北市）
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國務院說，為慶祝美國建國250周年，將發行「紀念護照」，護照內頁封面印有總統川普的正式肖像，預計發行3萬本，這是美國歷史上第一次將在任總統肖像印在護照內頁。除了紀念護照，到了6月，還有川普簽名的百元鈔票，開始印製並逐步分發；7月，建國250周年紀念幣，正面有川普穿著西裝、神情嚴肅的肖像。

雖法律禁止在世者登上流通貨幣，但財政部長有權授權發行特定主題的紀念金幣，使得川普肖像得以出現在這款紀念幣上。

美國佛州州長德桑提斯花公帑500萬美元，7月1日起將棕櫚灘國際機場改名「川普機場」；連接機場到海湖莊園4英里的路，已先改名為「川普大道」，這是佛州第二條川普大道。

川普曾提議將華盛頓特區的杜勒斯機場改為「川普機場」，尚在協商中；華盛頓的甘迺迪藝術中心，已將川普的名字加入，變成「川普甘迺迪中心」。還有一些艦艇、公共建築、圖書館，正在研議冠名川普。

周前，美國海軍部長費蘭被撤換，主因為造艦進度不如預期。在美國海軍規畫中，要建造一艘排水量3.5萬噸、造價170億美元的「川普級戰列艦」；這是極其複雜的移動堡壘，艦艇配備垂直發射系統、高超音速飛彈，以及雷射與電磁砲技術。現在由於進度緩慢不能達到川普的目標，故而撤換海軍部長。

美國建國初期，華盛頓總統拒絕將自己的頭像印在硬幣上，認為那是君主制國家崇拜統治者的做法；故長期以來，美國貨幣圖樣只紀念已故的領袖或歷史象徵，在世人物不上貨幣，聯邦公共建築也都用過世或卸任總統之名來冠名。川普在紀念金幣上露臉，顯然破壞了法律。

川普的「好名」其來有自。1988年，身為房地產商人的川普是紐約廣場飯店老闆，這飯店是紐約重要地標，曾在很多電影中出現，例如「小鬼當家第二集」。電影圈流傳的故事是，原拍攝條件都已談好；開拍前，川普一定要自己在電影中軋一角，否則不准拍或劇本重寫重拍。導演事後說，川普入鏡是電影在廣場飯店拍攝的交換條件；川普卻說是「他們懇求我客串這部電影，我在百忙中答應了」。

川普喜歡鎂光燈不斷地繞著他跑，也愛每天報紙頭條都是他的新聞。他自戀、自我崇拜的個性，是美國的新造神運動。川普命名潮，上有好者，下必甚焉；川普既然急功好名，下屬當然也就逢迎拍馬。清代明臣曾國藩之言行舉止極為謹慎，他常將「內疚神明、外慚清議」當作行事準則。美國的史家將來會怎麼寫川普？

（本文取自4月30日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

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