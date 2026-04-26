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台灣不能對美說不vs.不能對中說好

楊振富（加拿大多倫多）
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台灣近期，針對發芽馬鈴薯標準的放寬，看似技術性問題，實則揭露更深層也更令人不安的現實：台灣正逐步陷入「對美不能說不、對中不能說好」的雙重戰略夾縫；而民生政策，正成為最先被擠壓的領域。

台灣在安全與國際支持上的高度依賴，使對美合作幾乎成為不可動搖的政策前提。這種依附關係並非單純外交選擇，而是漸內化為政策慣性的現實。問題在於，當「不能說不」滲透到具體經貿與食品標準時，政府是否仍保有談判空間？還是只能在對方設定框架內調整本國標準？

面對中國大陸，政府則採取幾乎相反策略。即便中國釋出對台十項措施，理論上可挹注台灣農業與觀光產業，政府卻以高度政治警惕回應，甚至拒絕進一步互動。這種「不能說好」的邏輯，同樣不是政策選擇，而是出於對主權、安全與政治滲透風險的整體判斷。

於是，對美方要求傾向調整標準、積極配合；對中方釋出經濟利多，則高度保留甚至拒絕。台灣在兩大力量間不是單純選邊，而是同時承受兩種相反、但同樣強烈的約束。

當農產品標準為配合對美貿易而調整時，社會承擔的是食安疑慮與政策信任流失；當可能為農民帶來收益的對中市場機會被政治考量阻擋時，承擔的則是產業發展受限與收入機會流失。表面上是兩條不同政策路線，實質上卻已形成對民生政策的雙重擠壓。

（本文取自4月27日聯合報民意論壇，作者為退休新聞工作者）

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