危機當舞台…川普遇襲後的真心話

美東時間25日晚，槍聲打斷了白宮 記者協會的年度晚宴，也打斷了川普 原本準備對媒體火力全開的演講劇本。川普由隨扈護送離開槍擊案發現場的飯店，深夜在白宮簡報室舉行記者會。

川普把這場本應聚焦於言論自由與憲政精神的晚宴，重新詮釋為美國社會短暫團結的象徵；他說，會場內有共和黨人、民主黨人、保守派、自由派、進步派，槍響的一刻反而使大家看見了愛與團結。川普把意外事件轉化為秩序，再把恐懼轉化為他的政治舞台。

記者追問川普當下感受如何，他承認，一開始以為只是托盤落地，隨後才意識到可能是槍聲；他提到第一夫人梅蘭妮亞坐在身旁，也提到自己幾秒內即被帶離現場。這些話透露的不是無懼，而是驚嚇之後迅速恢復控制感。他不願停留在受害者角色，立刻強調不能讓病態的人或暴徒來改變我們生活的紋理。

他說自己原本準備好要「狠狠演說」，甚至笑稱若當時照稿講，可能會成為史上最不合時宜的演說。這句半開玩笑話，透露川普縱使處於危機中，仍掛念舞台、氣勢與攻擊。

記者提問，為何「這類事件」總是發生在他身上？川普的回答更有政治心理意義。川普把自己與林肯等歷來曾遇刺的美國總統，放在同一條歷史的軸線上；認為「最有影響力」、「做最多事的人」才會被盯上。

這不是單純自我安慰，而是把暴力威脅轉化為政治勳章；對川普而言，被攻擊不只證明他處於危險，也證明了他的重要；不只說明了美國社會處於分裂，也說明了他正在改變美國。因此，川普後續可能將更強化「領袖受難敘事」，以及「我不能退」的政治姿態。

川普將這次槍擊事件，與他一年多前在賓州遭遇的槍擊案相比；他指出巴特勒有明顯漏洞，這回則處置較好，嫌犯尚未接近宴會廳就遭攔下。表面上是肯定特勤局，深層涵義則是在重建自己對安全團隊的信任。

川普說，不能因為室內活動也有風險，就什麼活動都不辦，因為總統本來就是「危險職業」；這種說法雖可鞏固支持者對其勇敢形象的想像，卻也可能使美國政治暴力被進一步英雄化。

值得玩味的是，當記者問他是否要降低政治溫度，他沒有直接回答「是」；反而說，如果他什麼都不做、任人剝削美國，也許就不會成為目標。接著談到貿易、軍事、伊朗核武、Ｂ–２轟炸。

他把個人遇襲、國家強硬路線、伊朗戰爭結合敘事；因為「美國重新強大」，所以「敵人與瘋子」才會反撲。在在透露出川普不但不會因遇襲而走向溫和，反而可能更相信自己的強勢路線。

若川普把伊朗戰爭視為不能示弱的堡壘，則也可能在川習會前，把軍事勝利、貿易優勢以及個人遇襲後仍不退讓的形象，包裝成對習近平談判的籌碼。

川普常常把危機當成舞台、把風險當成槓桿、把個人意志包裝成國家意志。川普最在意的往往不是穩定，而是誰能在劇烈衝突中證明自己是不可替代的主角，而非「魯蛇」失敗者。

（本文取自4月27日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）