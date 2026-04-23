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誰曾不讓賴總統過境美國

方復權（台中市）
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台灣賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼前十幾個小時，因航程中的三國在無預警狀況下取消專機飛航許可，府方只能宣布「暫緩」行程，並斥責中國以經濟等手段施壓。

美國國務院發言人對此事表示關切，並指出這些國家是在中國的要求之下行事，這樣的行為干擾到台灣官方例行訪問的安全和尊嚴，同時敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話。

平心而論，美國國務院的聲明實令人啼笑皆非，因為去年美方不同意賴總統過境其本土並轉飛中南美洲的報導甚囂塵上，賴總統至今仍無法踏上美國本土。對照美方批評非洲三國配合中國，簡直是「五十步笑百步」。

尤有甚者，美國總統川普多次宣稱台灣偷走美國晶片產業，威嚇台積電不去美國設廠就要課徵百分之百關稅；如今疑似還逼迫台灣要進口被認為有食安疑慮的發芽馬鈴薯。換言之，「停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話」者，美國也包含在內。

台灣人民在全球經濟舞台上闖出一片天，川普一句話「台灣很有錢」，明目張膽的企圖榨乾台灣。此次看見賴總統飛航受阻，一方面批評中國，一方面安撫台灣；前者是堆高世人對中國的仇恨值，後者則是再次埋下軍售、商售、美國庫存品傾銷台灣的種子。十年來，美國已習慣打嘴砲，民進黨政府便乖乖承受，無往不利。

（本文取自4月24日聯合報民意論壇，作者從事國際貿易）

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敵意始作俑者 只能換來敵意

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