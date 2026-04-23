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敵意始作俑者 只能換來敵意

林火旺（桃園市）
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台灣賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，專機飛航許可遭模里西斯等三國取消，行程暫緩。從中作梗的當然是中共，但是始作俑者是賴總統自己。

中共對民進黨執政的三位總統，都認定為台獨分子，但是陳水扁和蔡英文總統任內，都順利出訪，為什麼只有賴清德總統走不出去？因為陳水扁和蔡英文都是法律人出身，對「中華民國憲法」有一定的尊重，所以對兩岸的定位不敢偏離「兩岸人民關係條例」太遠。

但是不具法學素養、台獨意識堅定的賴總統，不只經常背離「兩岸人民關係條例」的規範，並公然宣稱對岸為「境外敵對勢力」，一個把對岸當敵人的總統，難道還期待中共不以敵人回敬？

賴總統處理兩岸關係只有一個堅定不變的原則：抗中，所以展現在他的施政作為上，幾乎沒有彈性。譬如：國民黨主席鄭麗文訪陸，國台辦立即公布十項對台措施，似乎釋出和解的訊息，但民進黨政府解讀成中共的統戰伎倆、糖衣毒藥。當然我們不能天真地以為，中共的十項對台措施純粹「惠台」而沒有任何陰謀；但也不能把對方可能的善意完全用惡意解讀，難道把兩岸交流全面妖魔化，對台灣有利嗎？

賴總統的「抗中」已經到了匪夷所思的地步，所以在他執政近兩年來，用「中共同路人」、「親中賣台」等指控，將政治異己「抹紅」的次數最為頻繁；好像只有和他政治立場一樣的人，才是愛台灣。賴總統渾然不覺在一個自由社會中，這種「一元」、排他的思想，其實與獨裁者的價值觀異曲同工。

賴總統的「抗中」不只對內，也展現在對外。他最常說的話是「聯合世界上民主國家一起抗中」，這個說法不但有點一廂情願，也無視國際現實，根本是掩耳盜鈴。全世界任何一個國家最重視的是自己國家的利益，沒有一個國家會只因為我們是「民主」國家，所以願意和我們一起「抗中保台」；美國、英國、法國、德國都是進步的民主國家，如果這些國家把民主看得比自身利益還重，應該立刻和中共斷交，而與我們建交。試問：全世界有哪一個與中共有邦交的民主國家，會因為認同「民主」轉而與我們建交的？

賴總統把「抗中」當神主牌，不只對內不容忍異己、在內部製造敵人；對外，公然宣稱對岸是敵對勢力，敵人想盡辦法讓你寸步難行，似乎不足為奇。

一個不論對內或對外，內心都充滿敵意的總統，在他治理下的社會要和諧、團結，外交要順利，無異緣木求魚，因為敵意只能換來敵意。

（本文取自4月24日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休教授）

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