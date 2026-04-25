我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

川皇升級為川神？

薛永康╱托倫斯
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國出生的天主教教宗Leo， 公開譴責美國侵略委內瑞拉以及伊朗，他沒有指名道姓提起川普，但是引起後者極度不悅，誣蔑教宗為親左派、助長伊朗核武勢力。更有甚之，告訴教宗「沒有我，就沒有你」但是他講不出自己「大言不慚」的根源。

川普又用AI把自己塑造成一個救世主拯救這個世界。這個荒謬的圖片已經引起支持川普的基督徒不滿，天主教徒對他的反感則不在話下。

川普在第二任上位後，不理國會、不顧憲法、獨斷獨行，儼然如皇帝一般，全美前後兩次「No King Parade」的反川皇示威遊行達百萬人，顯示對他執政的不滿。現在他居然搖身一變，和天主教最高領袖教宗槓上了，自以為是比教宗還高的救世主，也就是「川神」！

客觀地在人數上比較；川普代表的是3億5000萬美國國民，而教宗之下全世界天主教信徒多達14 億人。從2022至2023天主教教徒增加了1.4%，也就是1600萬人。反之，川普的民調逐年大降，目前60%的美國民眾對他發起的戰爭極度不滿。

教宗譴責美國對委內瑞拉以及伊朗的侵略，造成世界不安。 宗教的目的不外是勸人為善、減少紛爭、維護世界和平，而且教宗挺身而出指責美國的做法是有理有據，甚至美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任，現已辭職的肯特就指出，美國沒有攻擊伊朗的理由。如果川普仍然一意孤行，繼續製造世界各地動亂的話，一個「反川神」的民眾示威，No God Parade可拭目以待。

世報陪您半世紀

委內瑞拉 川普 伊朗

上一則

合併只是幌子 聯航要的是收購廉航

延伸閱讀

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普
忘了曾手按聖經就職？ 言行褻瀆基督 川普總統失格

忘了曾手按聖經就職？ 言行褻瀆基督 川普總統失格
川普槓上教宗 對選舉有何影響？

川普槓上教宗 對選舉有何影響？
教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普停火 中國先撐不住？維州選舉版圖大挪移

2026-04-22 14:15

出生公民權 川普恐再遭挫敗

2026-04-20 02:00

川普批評教宗 再次偉大成再次野蠻

2026-04-17 02:00

民主黨向富人開刀 政治版圖更極化

2026-04-22 02:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普與教宗為何爭吵、性侵犯就在國會裡？

2026-04-18 02:06

各國央行加購黃金 挑戰美元霸權

2026-04-21 02:00

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發