在美國出生的天主教教宗Leo， 公開譴責美國侵略委內瑞拉 以及伊朗 ，他沒有指名道姓提起川普 ，但是引起後者極度不悅，誣蔑教宗為親左派、助長伊朗核武勢力。更有甚之，告訴教宗「沒有我，就沒有你」但是他講不出自己「大言不慚」的根源。

川普又用AI把自己塑造成一個救世主拯救這個世界。這個荒謬的圖片已經引起支持川普的基督徒不滿，天主教徒對他的反感則不在話下。

川普在第二任上位後，不理國會、不顧憲法、獨斷獨行，儼然如皇帝一般，全美前後兩次「No King Parade」的反川皇示威遊行達百萬人，顯示對他執政的不滿。現在他居然搖身一變，和天主教最高領袖教宗槓上了，自以為是比教宗還高的救世主，也就是「川神」！

客觀地在人數上比較；川普代表的是3億5000萬美國國民，而教宗之下全世界天主教信徒多達14 億人。從2022至2023天主教教徒增加了1.4%，也就是1600萬人。反之，川普的民調逐年大降，目前60%的美國民眾對他發起的戰爭極度不滿。

教宗譴責美國對委內瑞拉以及伊朗的侵略，造成世界不安。 宗教的目的不外是勸人為善、減少紛爭、維護世界和平，而且教宗挺身而出指責美國的做法是有理有據，甚至美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任，現已辭職的肯特就指出，美國沒有攻擊伊朗的理由。如果川普仍然一意孤行，繼續製造世界各地動亂的話，一個「反川神」的民眾示威，No God Parade可拭目以待。