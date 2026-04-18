國內外媒體關注的「鄭習會」，國民黨 主席鄭麗文與中共最高領導人習近平在北京見面的聚會近日圓滿落幕。

鄭麗文此行的主要目的不外是與中方溝通，表達絕大部分的台灣民眾追求兩岸和平共處的心聲。過去反中的美國眾院議長裴洛西訪台，執政的綠營一味反中仇中喧嚷獨立，導致原本關係良好的兩岸摩擦日增，解放軍 飛機繞台，綠營斥巨資購美軍火，顯然要為獨立一戰。

兩岸的對立，在經濟上有極大的負面影響。兩岸的旅遊業首當其衝：大陸遊客大幅減少造成台灣的餐飲及服務業入不敷出，旅遊巴士的業主關門大吉。受害的都是辛辛苦苦創業就業的民眾。

依照美國智庫，川普玩的是「台灣牌」，希望兩岸對立，美國可以繼續販賣防衛性武器給台灣，即使解放軍不需武統就能封鎖台灣，如果執政的民進黨 堅持台獨的話。此兩岸對立情勢繼續下去的話，擦槍走火能否避免不得而知。

國民黨的主席鄭麗文看清楚這個事實，唯一能夠破解此僵局方法就是就是與對方溝通，搭上一個「破冰之旅」與習近平見面，表達自己的心聲以及聆聽對方的意見。鄭麗文不亢不卑侃侃而談反對台獨、謂尊重國家主權、兩岸的和平相處對大家都有利。習近平也面帶微笑欣然接受，兩岸恢復正常關係是指日可待。