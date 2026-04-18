我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

阿提米絲2號太空船 圓滿返航

馬櫻╱加州
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國太空總署發射的阿提米絲2號太空船勝利完成十日探月航程後，平安降落在加州聖地牙哥外海上，降落前打開紅白色降落傘像四朵鮮花伴隨而下。太空艙穿過大氣層，終於成功落在太平洋上。

美國太空總署為人類探索火星作準備，先要在月球建立考研基地。佛羅里達州有個龎大太空人培養中心，集中了幾十位優秀訓練員在此接受嚴格的培訓，他們在模擬太空艙工作和生活，還要在漆黑深水中接受長達一周鍛鍊，等待被挑選為太空人的機會。

這次登月過程四位太空人中，一位是女性，還有一個叫漢森的加拿大人。漢森本是資深加拿大飛行員，在佛州已接受十多年的訓練，是遙控臂的專家，經長時間訓練後終於被選中踏上此次太空旅程。美加有長久兄弟情誼，征服太空中無分你我，兩個國家應該互相合作尊重，尤其身為小弟的加拿大，不要離開大哥美國太遠。

美國自阿波羅號首次派員登上月球後，登月計畫似乎有所拖慢，其中也發生過延誤的例子，如波音一次七日太空之旅因飛船毛病，令兩個太空人返航時間延滯長達半年。

馬斯克私人經營的SpaceX的太空企業非常成功，利用回收火箭重覆使用，大大降低成本。他長遠登陸火星計畫，開拓太空事業雄偉藍圖。亞馬遜的貝佐斯投資太空旅遊和計畫中發射巨型火箭，步調以安全穩妥為主。波音自大幅人事改組後加大太空科研的力度，力圖重振名聲。希望美國太空事業再度登上頂峰，令美國再次偉大。

波音 佛州 SpaceX

上一則

川普批評教宗 再次偉大成再次野蠻

延伸閱讀

阿提米絲2號火箭升空 太空人：正朝著月球前進

阿提米絲2號火箭升空 太空人：正朝著月球前進
阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」

阿提米絲2號太空人 通話23萬哩外ISS「宇宙閨密」
「堪稱發射完美」 阿提米絲2號任務凱旋創9亮點

「堪稱發射完美」 阿提米絲2號任務凱旋創9亮點
阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生

阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普與教宗為何爭吵、性侵犯就在國會裡？

2026-04-15 14:26

川普的反覆焦慮 掏空美國霸權信譽

2026-04-10 02:00

各州初選風向球 小贏恐成輸家

2026-04-13 02:00

鄭麗文訪陸：政治效應與論述開局

2026-04-14 02:00

川普批評教宗 再次偉大成再次野蠻

2026-04-17 02:00

匈牙利變局 非自由民主的極限

2026-04-16 02:00

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇