美國太空總署發射的阿提米絲2號太空船勝利完成十日探月航程後，平安降落在加州聖地牙哥外海上，降落前打開紅白色降落傘像四朵鮮花伴隨而下。太空艙穿過大氣層，終於成功落在太平洋上。

美國太空總署為人類探索火星作準備，先要在月球建立考研基地。佛羅里達州有個龎大太空人培養中心，集中了幾十位優秀訓練員在此接受嚴格的培訓，他們在模擬太空艙工作和生活，還要在漆黑深水中接受長達一周鍛鍊，等待被挑選為太空人的機會。

這次登月過程四位太空人中，一位是女性，還有一個叫漢森的加拿大人。漢森本是資深加拿大飛行員，在佛州 已接受十多年的訓練，是遙控臂的專家，經長時間訓練後終於被選中踏上此次太空旅程。美加有長久兄弟情誼，征服太空中無分你我，兩個國家應該互相合作尊重，尤其身為小弟的加拿大，不要離開大哥美國太遠。

美國自阿波羅號首次派員登上月球後，登月計畫似乎有所拖慢，其中也發生過延誤的例子，如波音 一次七日太空之旅因飛船毛病，令兩個太空人返航時間延滯長達半年。

馬斯克私人經營的SpaceX 的太空企業非常成功，利用回收火箭重覆使用，大大降低成本。他長遠登陸火星計畫，開拓太空事業雄偉藍圖。亞馬遜的貝佐斯投資太空旅遊和計畫中發射巨型火箭，步調以安全穩妥為主。波音自大幅人事改組後加大太空科研的力度，力圖重振名聲。希望美國太空事業再度登上頂峰，令美國再次偉大。