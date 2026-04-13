盼教廷站隊 美緣木求魚

國防部政策次長柯伯吉，於今年元月約見教廷時任駐美大使皮耶樞機（皮耶樞機屆齡80，已於今年3月向教宗請辭，現由教廷駐聯合國前常任觀察員卡西亞總主教接任），就教宗良14世在諸多公開場合譴責美國的言論表示不滿，並「嚴厲訓話」，試圖施壓教廷配合華府 立場。知情人士稱，五角大廈一名高層官員表示，美國「擁有想做什麼就做什麼的軍事力量」，並指良14世「最好站在美方這一邊」；另一名美國官員甚至提及「亞維農教廷」（Avignon Papacy），即14世紀法國國王扶植「對立教宗」、對抗羅馬教廷的歷史。

上述報導出現後引起各方廣泛議論，義大利「外方傳教會」於10日在其發行的「Asia News」公開予以披露，白宮 與五角大廈在同日出面否認，試圖平息風波，教廷發言人則拒絕評論。五角大廈稱相關報導「嚴重誇大且扭曲」，並堅稱會談是「尊重且理性的討論」；白宮則表示，川普政府與梵蒂岡 關係「正面」。其實此一內幕消息，係由梵蒂岡官員向外界披露。

美國仗其威勢向他國施壓，乃屢見不鮮之事，但近年來美國在教廷踢到鐵板並非首次。2020年9月下旬，美國國務卿龐培歐訪問教廷，要求晉見教宗方濟各被拒；因他在出訪前一星期，為了教廷與中共簽署「延長主教任命協議」公開表示不快，並發文表示教廷與中共繼續接觸，將危及其「道德權威」。

教廷為維護其伸張正義與和平的基本立場及道德權威，不因他國之干預而卻步；對於川普揚言，擬將世界文明古國「打回石器時代」的言論更是無法接受，冀望教廷站邊美國，無疑緣木求魚。至於有關「另立教宗」的言論，更是匪夷所思。

中古世紀天主教會遭遇兩次大危機，第一次在西元1305年，教宗克勉五世被法國國王腓力4世逼迫，從羅馬遷居到法國亞維農，長達70年；第二次是在1377年，教宗國瑞11世從亞維農遷回羅馬後，勢力強大的法國籍樞機主教，竟在亞維農另立教宗、與羅馬教宗對立，為期40年，為天主教會帶來史無前例的混亂與羞辱。

今日時空迥異，教宗由普世教會樞機主教選出，除非有教宗請辭的例外情形，不可能出現第二位教宗。現任教宗良14世雖為美國人，但因其長期在秘魯任教牧，及任職教廷主教部長期間表現傑出，受到教會重視，遂被選為教宗。況其兼有秘魯國籍，美國籍身分與其當選教宗並無緊密關聯。良14世曾任聖奧斯丁修會總會長長達12年，遍訪世界各地修會、包括中國大陸，見多識廣、謙虛謹慎，豈是輕易受到壓力即告退縮的神長？

（本文取自4月14日聯合報民意論壇，作者為台灣前駐教廷大使）