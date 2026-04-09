中巴斡旋中東停火…商業化博弈 開創地緣新局

4月8日，總統川普 公開讚揚北京與伊斯蘭馬巴德在德黑蘭衝突中的調停貢獻，這場春季爆發的伊朗危機迎來了最具戲劇性的轉折；這不僅是一次短暫的停火，更預示著全球權力格局的深刻移轉。在硝煙尚未完全散盡的時刻，一個由中、巴聯合扮演「政治擔保者」角色的新中東秩序，正隨著硝煙的平息而悄然浮現。

這場外交突破的核心在於，中共 成功將其龐大的經濟影響力轉化為實質的政治議價籌碼；透過與巴基斯坦的戰略協同，北京向德黑蘭提供了除對抗之外的生存選項。對伊朗而言，中巴的介入不只是外交上的緩衝，更是一種政治上的保險，確保在面臨美國極限威懾的同時，其政權的生存與未來的經濟重建能有大國背書。這種「政治擔保者」地位的確立，標誌著北京已跨越了純粹的能源買家角色，進入了原本由華盛頓獨占的安全體系深水區。

在此新局下，美國的策略正顯著回歸冷戰時期的「雙柱政策」，試圖在伊朗、海灣國家及以色列 之間重新玩起勢力平衡的遊戲，透過相互制衡來降低美國直接介入的成本。與此同時，中東局勢的演變也反映出美以同盟本質的微妙質變；隨著衝突成本的飆升與國內財政的壓力，原本立場強硬的以色列政府須展現出某種去鷹派化的務實主義。

以色列顯然意識到，在川普「美國優先」的邏輯下，長期的區域消耗戰已不再符合華盛頓的戰略成本效益；因此美以同盟正從過去的意識形態高度契合，轉向一種更具避險性質的利益對沖。以色列必須適應美國與伊朗一旦達成秩序管理，加上戰略收縮背景之下，如何精準控制區域威脅。

新的荷莫茲海峽管理模式趨向「商業化」，停火協議關於徵收「安全通行費」的提議，將原本致命的地緣火藥庫轉化為具備經濟誘因的規費機制；這極具川普風格的構想，背後代表的是地緣政治責任的「外包」。對美國而言，透過規費機制讓區域使用者分擔護航成本；對中國來說，做為主要的能源支付方與可能的清算者，這更是一個深度介入海峽底層運作、建立非美元結算路徑的歷史契機。

這場中東危機顯示，未來國際格局的穩定不再取決於單一霸權意志，而是在多方政治擔保與經濟博弈下達成的脆弱平衡。如何在複雜的新局中維護自身利益，是必須面對的生存考題。

（本文取自4月10日聯合報民意論壇，作者為國民黨前駐美副代表）