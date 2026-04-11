川普政策可信性及可行性

「一言九鼎」是比喻說話有份量有信用的成語，可以說是國民期望一個國家元首具有的特質，例如前總統雷根。反之，說話誇大不實、惑眾取寵、危言聳聽、出爾反爾等，則是一個昏君的寫照，缺乏其可信性。

說話有份量、有信用的前提，就是說話前要三思而行，尤其是發表一個政策需要考慮前因後果以及其「可行性」，而不是川普 的「朝令夕改」出爾反爾，例如他對世界各國徵收的關稅，如不合他的旨意改了又改，令人無法適從，其「可信性」堪虞。

除了缺少「可信性」之外，川普的政策的施行，被媒體比喻為T.A.C.O（ Trump always chicken out），也就是發現其政策缺乏「可行性」之後「臨陣退縮」，他把大話先說在前，然後臨時打退堂鼓，給自己下台階。目前他給伊朗 最後通牒，就是在數日內如果不開放運油的航道，就要轟炸其發電廠，這個威脅在事前也曾經發布過，但是不了了之。同時，他目前聲稱欲與伊朗協商，試問：協商與轟炸可以同時進行嗎？

在攻擊伊朗的斬首行動之前，川普聲稱伊朗會在之後更換一個新的政體，事實上事與願違，伊朗民眾包括反對黨變為全民一心，更加團結反美而且頑強抵抗，擊落多架美機，而川普在事件之前，毫無根據地聲稱伊朗缺乏防空能力。再者，川普稱伊朗欲談判，則是他一廂情願，伊朗並沒有與美國協商停戰的意願。

更有甚之，川普派遣地面部隊欲入伊朗境內搜取核子原料，更是天方夜譚。川普沒有諮詢任何智庫或是軍事專家，對伊朗廣大的版圖以及高山地形毫無概念，派遣地面部隊深入敵暗我明的境地，無疑會白白送死，導致全軍覆沒。日前美軍為了解救被擊落F-15的一位飛行員，損失多架飛機，川普認為是一個最偉大最成功的救援行動，對昂貴的機群損失則是隻字不提，其誇大與不實令人扼腕。

對於川普「朝令夕改」以及「臨陣退縮」，支持及反對他的看法見仁見智。但是川普不經思考、誇大不實、獨斷獨行、不計後果，加上圍繞在旁的部屬皆為忠心耿耿的應聲蟲，對他唯唯諾諾，置美國前途於不顧為事實，確實令人憂心。