古巴離我們這麼近又那麼遠

上世紀50年代，年輕的卡斯楚兄弟及伙伴格瓦拉在中國紅太陽毛澤東影響下，憑小股武裝力量，以游擊戰方式由農村包圍城市，一下子擊敗古巴巴蒂斯塔政權，建立共產黨 的共產國家。

古巴離美國佛羅里達州最短的距離只有百多公里，古巴對外不搞激烈抗爭，美國也沒有太難為這個落後的陳舊小國。歷史上曾有豬玀灣事件鬧過一次小型海戰，還有蘇聯欲在古巴建立核基地，甘廼迪總統逼使蘇聯貨船打開甲板讓美軍檢查艙內無核原料。

古巴卡斯楚政府實行計畫經濟，生產力落後，能源資源缺乏，長期依賴蘇聯及中共 接濟。市容破舊不堪，道路上行走的都是上世紀5、60年代的殘舊汽車，像到了一個古老的國度。

上天賜給古巴適宜種植菸草的氣候和土壤，說古巴地上撿到的樹葉切成絲都可捲起當香菸吸。古巴又有一批經驗豐富的捲菸師傅，精心捲製的雪茄，成為古巴文化的象徵。古巴領袖卡斯楚口咬雪茄出現傳媒鏡頭上，成為古巴雪茄品牌代言人，雪茄出口能創出幾十億美元外匯。蔗糖是該國另外一個著名的產品。

美國國務院將古巴列為不適宜前往旅遊的國家，沒有飛古巴的航班。但不少獵奇的遊人取道拉丁美洲國家轉往古巴遊覽，間接刺激了古巴的旅遊業，政府陸續開放讓外資投建現代化酒店。據報導，卡斯楚的孫子放出聲氣，歡迎外國投資，改變閉關鎖國落後局面。

古巴有不錯醫療健康體系，國家視醫療為公共必需品，而非商品產業，執行以預防為主方針。設立「拉丁美洲醫學院」，培養不少合格醫生，受到拉丁美洲各國歡迎，紛紛聘請古巴醫生前往任職。

川普視古巴為他下一個征服的目標，搞定古巴較伊朗 容易得多，古巴國小力弱，受佛羅里達州影響，國民感情上親美，加上美國國務卿來自古巴，知彼知己，令古巴變天無需川普花太多力氣。

上世紀40年代筆者入讀廣州基督教會創辦培正中學，有座學生宿舍命名為「古巴堂」，是由當年古巴華僑捐資建立的，廣東籍古巴華僑希望自己子弟能接受中國的教育，熱心樂捐。80年前古巴已有不少華僑寄居。古巴與中國也有長久交往的歷史，中國離古巴太遠，現代史中古兩國同樣受共產政權的逼害，彼此心靈是貼近的。