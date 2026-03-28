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人工智慧與命理預測

段建華╱洛杉磯
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有人問︰人工智慧（AI）的登場，對命理預測會產生什麼影響？

我答曰︰

人工智慧對「命理預測」以及各行各業的影響，是顯而易見的。但是人工智慧只能是訊息的堆積，不可能「一錘定音」。

因為「命理預測」是「對自然的揭示」，而人工智慧只是「對自然的描述」。打個比方說，就如，人工智慧能把資訊堆積的再多，加之算力再強，也不可能預報地震那樣。

「命理預測」貴在「隨機」，就是與自然的對接，是對自然的揭示。但人工智慧是人的創造力的展現，充其量，說到底，也只是「隨意」的表答。這就像一位滿腹經綸的學者，如果他沒有對自然環境產生任何自身原創性的影響，也只能是個「書呆子」，「傳聲筒」，「留聲機」而已。

不能否認，人工智慧為我們獲得資訊提供了前所沒有的方便和全面，但是這些不代表為我們提供了可以「坐享其成」的結果。

關鍵是，為我們騰出了更多的時間和精力，去揭示、去認識和順應自然。從而人工智慧能讓我們事半功倍地去享用大自然給人類的恩賜。

所以，人工智慧必然會使命理預測這個國粹被正視、回歸、普及的步伐加快；同時，也能使業者能準確、便捷、及時地操作、發揮，產生重大的影響。

「天要下雨娘要嫁人」祝眾生一如既往，順其自然，心平氣和，再創輝煌。

人工智慧

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