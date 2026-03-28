川普 調兵遣將急調近萬名兩棲部隊及海軍陸戰隊前往伊朗 增援，為奪取荷莫茲海峽兩個咽喉島嶼準備，確保海上燃油運輸從而達到伊朗政權更替的最終目的。

三周來美國對伊朗軍事設施完成8000多次空襲，毀掉深藏幾百呎地下設施，餘下零散的戰鬥力圖作困獸鬥，對遠在4000公里外印度洋美軍基地發出兩枚中程導彈失效。川普已獲英法意荷澳日六國應允派出艦隻維護該水道安全。川普發出強硬警告如48小時內伊朗不作出回應，便轟炸伊朗最大電力廠。群龍無首的伊朗回應強硬，妄稱要襲擊全球旅遊中心和海灣國家海水化淡廠等，表現的是滅亡前的瘋狂。

北約 終於表態加入伊朗戰事，英法已派出艦艇參加荷莫茲海峽護航，中東海灣國家也加入抗擊伊朗行列，川普做為世界新盟主聯同22個主要國家正對作惡多年神權惡棍做最後一擊。

日本首相高市早苗訪美，做出雪中送炭親切姿態，日本做為亞太地區最有影響力的國家，將派出掃雷艦派前往荷莫茲海峽，還大量採購及投資阿拉斯加能源，日本為世界和平將負起大國應有的責任。

面對伊朗的劇變，中共一帶一路一鋪清袋，啞子黃連，戰狼本色不再，低調小心靜觀待變。美中談判在伊朗局勢明朗後便會進行，川普主宰談判自然成了贏家。

3月22日伊朗議長拋出求和橄欖枝發出要求談判的訊號，川普兵臨城下，答允延期五天始採取轟炸電廠行動。短期內將重開荷莫茲海峽有望，世界政治經濟格局必然為之改觀，伊朗將宣布重回民主自由的懷抱，廢墟中得以重建，邪惡軸心又少一員，下一個應該輪到古巴了。

川普預言伊朗戰事四周到五周內得到解決，當時很多人不以為然，認為川普過於自信樂觀。自2月28日開打，到3月29日剛好一個月，川普已勝券在握。伊朗贏得得漂亮，美國再偉大從來不是空談。川普為美國做了47年來美國歷任總統應該做但沒有做的事。伊朗的勝利也大大有利共和黨11月的期中選舉。

川普敢做敢說，看似天馬行空，實為神來之筆，老神在在，決戰千里之外。