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石油危機 論購電動車、油電車

薛永康╱托倫斯
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﻿美國與以色列攻擊伊朗仍然持續，造成油田的損壞、石油的禁運。目前在石油危機下，加州的好市多加油站，最便宜的汽油一加侖超過5美元，漲幅為近年來最高。需長途駕車上下班的民眾對於汽油高價苦不堪言。

無疑地，被高價汽油影響的上班族駕駛皆為使用汽油的車輛。反之，高油價對電動車則是毫無影響，油電兩用車（hybrid) 一加侖可跑60英里，比同型汽油車航程高一倍有餘，被高油價也影響較小。換句話說，如果每個人都駕駛電動車或油電兩用車，對汽油需求的依賴性大減，石油危機仍會存在嗎？

根據報導，自從2011年以來到目前為止，加州民眾及公司一共購買了211萬輛電動車及油電兩用車，為全美同型車輛的38.8%。但是在2025年加州登記的所有車輛高達2700萬輛，可見絕大部分仍為完全使用汽油的車輛。這也可以解釋加州為全國空氣汙染最嚴重的一州，因為汽油車的碳排放為空氣汙染的元凶。空氣汙染對環境的負面影響則是需要面對的問題。

根據專家，空氣汙染會造成氣候變遷，結果是：酷熱、酷寒、乾旱，野火、洪水、颶風、暴雨、冰山溶解、海平面升高等問題，今年3月在美國各地的高溫已打破紀錄為一例。而減少空氣汙染可以從減少汽油車的使用開始，加州已經訂下2035年為開始禁止販賣使用汽油的車輛為環保政策之一例。

美伊戰爭不知何時才能結束，而世界各地的動亂仍會持續，對石油需求則是有增無減。油價除了會造成通貨膨脹之外，汽車的碳排放對環境造成的負面影響不容忽視。在另一方面，為了擺脫對石油的依賴以及高價帶來的壓力，也只有從減少使用石油開始，政府應該鼓勵以及補助民眾購買電動車或是油電兩用車為要務，除了節省使用並非取之不竭的石化能源之外，保護環境減少對大自然的災害，清潔的空氣及水源對維護全民健康也是有益。

石油 以色列 空氣汙染

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