能源危機壓境 台需長期多元解方

中東局勢升溫、荷莫茲海峽受阻，使亞洲各國同時面臨油價上升與供應不穩的壓力。從日本大規模釋放戰略儲油、韓國提高核電使用，到東南亞多國推動節能與限制用油，可以清楚看到，各國多採取短期穩定供應與壓低需求、兩條路徑並行。

然而，這些措施雖能暫時緩解壓力，卻也反映一個共同問題，多數國家仍高度依賴外部能源，一旦地緣政治風險升高，政策空間相當有限。

能源結構多元的國家，應對能力明顯較強。日、韓不僅動用戰略儲備，也能透過核電與燃煤來進行調節，維持電力穩定。

相較之下，部分東南亞國家則需採取更直接的行政手段，例如縮短工時、限制出行甚至停課，以壓低能源消耗。這種差異顯示，能源政策不只是供應問題，更關係到整體經濟與社會運作。

台灣目前的應對措施仍以補貼與價格平穩為主，包括減稅、補貼、監控物價等，確實有助於短期穩定民生。然這類措施本質上是延後壓力而非解決問題，當國際價格持續波動，補貼成本將逐漸提高，甚至排擠其他公共支出，長期而言難以維持。

因此，筆者認為，台灣首先應加速分散能源來源，降低對單一航道與區域的依賴；同時應建立更具彈性的電力調度機制，使不同能源之間能夠快速切換，降低突發風險的衝擊，避免系統過度依賴單一能源形式。

其次，需求面的管理也應制度化，而非僅在危機時期臨時推動；可參考其他國家經驗，建立高溫或能源緊張時的彈性工作制度、分時用電機制與節能誘因，使節能成為日常制度的一部分而非短期宣導。

此外，應將能源政策與產業政策緊密結合。高耗能產業應逐步轉型，推動設備節能與製程優化，同時加速發展儲能、智慧電網等關鍵技術；這些投資不僅有助於降低能源風險，也將成為未來產業競爭的重要基礎。

政府也應建立更透明的能源風險資訊揭露機制，包括供應來源、儲備水位及可能的風險情境，讓社會與產業提前準備，而非在危機發生時才被動反應。

這場能源危機再次證明，能源安全本質上是國家安全的一環。短期補貼與應急措施固然必要，但真正決定風險高低的是長期結構是否穩健。

對台灣而言，與其在每一次危機中被動應對，不如在平時建立多元、分散且具韌性的能源體系，才能在高度不確定的國際環境中維持經濟穩定與社會運作。

（本文取自3月26日聯合報民意論壇，作者為教育行政人員）