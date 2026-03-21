FOMO 被文明加速的日常焦慮

在社群媒體 普及之前，人們也會擔心錯過機會，但那種焦慮多半是偶發的。如今，FOMO（Fear of Missing Out）已成為一種常態化的心理節奏：怕錯過資訊、怕錯過機會、怕落後別人，甚至怕自己「不夠快」。這不是個人問題，而是整個文明的速度正在改寫我們的心理結構。

現代生活的每一個角落，都在強化這種「隨時在線」的焦慮。社群平台以演算法推送「你可能錯過了…」，限時動態讓資訊24小時後消失，電商以倒數計時刺激購買，投資市場更是把FOMO變成集體情緒。人們不再是主動追求資訊，而是被資訊追著跑。焦慮不是因為我們真的錯過了什麼，而是因為世界看起來永遠在前進，而我們永遠在補課。

然而，FOMO的本質並不是「怕落後」，而是「怕沒有定位」。在一個節奏越來越快的社會裡，個體的價值感容易被外部訊號綁架：別人去哪裡、買了什麼、達成什麼、看了什麼，都成為衡量自己的標準。當比較變成日常，焦慮自然變成背景音。

但值得反思的是：我們真的需要跟上所有東西嗎？資訊越多，注意力越稀缺；選擇越多，滿足感越低。或許，真正值得追求的不是「不錯過」，而是「選擇什麼值得被我擁有」。從FOMO轉向JOMO（Joy of Missing Out），不是逃離世界，而是重新掌握自己的節奏。

文明的速度不會慢下來，但我們可以決定自己的步伐。當我們願意放下「必須跟上」的焦慮，生活反而會變得更清晰：不是世界太快，而是我們終於知道什麼才是自己的方向。